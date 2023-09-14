Депутат Ашимова: В Кыргызстане не осознают биоопасности как угрозу жизни

В Бишкеке обсудили проект Закона "О биологической безопасности в Кыргызской Республике", инициированный депутатом ЖК КР Динарой Ашимовой.

Круглый стол, организованный парламентом Кыргызской Республики в партнерстве с Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", прошел в рамках проведения общественных слушаний по законопроекту.

Участниками дискуссии было отмечено, что документ, разработанный в целях реализации международных обязательств Кыргызстана по обеспечению биобезопасности, устанавливает правовые нормы в данном направлении, а также закрепляет гарантии государства по надлежащему уровню защиты населения и окружающей среды от возможных неблагоприятных последствий воздействия биологических агентов и использования продуктов биотехнологий.

Депутат ЖК КРКамила Талиева заявила, что в сегодняшних реалиях вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью системы обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики.

"События, связанные с пандемией, вызванной COVID-19, показали, что очень важно управлять рисками и оперативно реагировать на биологические угрозы. Особенно первостепенное внимание необходимо уделять вопросам национальной безопасности, связанным со свободным трансграничным перемещением людей, продуктов и товаров.

Принятие соответствующих мер необходимо в целях предотвращения распространения патогенных биологических организмов, вызывающих опасные инфекционные заболевания у людей и животных, а также оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Конечно же, решая вопросы биологической безопасности внутри страны, важно уделять внимание сотрудничеству с другими странами. Ведь микроорганизмы и вирусы не знают границ.

Хочу отметить, что Кыргызская Республика является членом Координационного совета государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. Цель Совета - обеспечение сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам, а также создание надежной системы обеспечения биобезопасности государств–членов ОДКБ.

Помимо этого, еще в 1996 г. Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии, а в 2005 г. - Картахенсткий протокол по биобезопасности, который регулирует вопросы обеспечения биологической безопасности на территориях стран-участниц.

В соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности, Кыргызская Республика взяла на себя обязательства по созданию на национальном уровне эффективной нормативно-правовой базы по обеспечению биологической безопасности.

Отмечу, что в России, Казахстане, Таджикистане уже принято и вступило в силу законодательство по биологической безопасности.

Мы обсудим законопроект "О биологической безопасности в Кыргызской Республике". Основной целью законопроекта является – создание правовых норм в области обеспечения биологической безопасности в Кыргызской Республике и закрепление гарантий государства по надлежащему уровню защиты населения и окружающей среды от возможных неблагоприятных последствий воздействия биологических агентов и использования продуктов биотехнологии.

Законопроект восполняет существующий правовой пробел по обеспечению биологический безопасности и выполнение обязательств Кыргызской Республики в рамках международных договоров в области биологической безопасности. Проект закона является депутатской инициативой и уже размещен на сайте Жогорку Кенеша КР на общественное обсуждение. Надеюсь, что по итогам сегодняшнего мероприятия участники дадут свои обоснованные рекомендации и предложения, которые будут включены в законопроект."

О необходимости принятия и актуальности Закона КР "О биологической безопасности" с учетом вызовов и угроз биобезопасности Кыргызстана в современных условиях нам рассказал директор Общественного фонда "Центр экспертных инициатив "Ой-Ордо" Мгорь Шестаков.

"Экспертные оценки, которые звучали на круглых столах, проводимых Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" показали, что разработка законодательной базы по обеспечению биологической безопасности в нашей стране затянулась. Этот вопрос поднимался еще в начале 2000-х годов, первый вариант проекта закона был подготовлен в 2006 году, но он охватывал только одну сторону – генетически модифицированные организмы, поэтому его не приняли и отправили на доработку. Многие из направлений биобезопасности отражены в концепциях национальной, экологической безопасности, в законе об общественном здравоохранении и т.д. Но единого закона, который обеспечивал бы правовое регулирование внутри государства, определял бы деятельность госорганов и других заинтересованных сторон в обеспечении биобезопасности, у нас до сих пор нет.

В этой связи, первый законопроект по биобезопасности КР должен стать тем инструментом, который создаст надежные правовые механизмы по защите здоровья граждан от возрастающих угроз в этой сфере.

Для Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" тема биобезопасности является одной из ключевых, поскольку в последнее время, прежде всего, из-за пандемии коронавируса, биологическая безопасность Кыргызстана стала одним из приоритетных вопросов, как в общественной повестке, так и с точки зрения национальной безопасности.

Как показали проведенные нашим центром мероприятия, COVID-19 воспринимается многими экспертами стран Центральной Азии и СНГ не как обычный вирус, а как биологическое оружие. По данным ВОЗ, за июль-август текущего года поступили сообщения о более чем 1,4 млн новых случаев заболевания COVID-19 и более чем 1,8 тыс. случаев смерти от данного вируса. При этом в некоторых регионах, в частности в Азии, смертность растет.

Продолжающееся эпидемиологические вызовы делают более актуальной решение вопросов обеспечения биологической безопасности исходя из национальных интересов. Вынесенный на обсуждение законопроект должен стать надежным щитом в обеспечении безопасности страны, а

также эффективным регулятором вопросов, связанных с международным сотрудничеством в данном направлении.

При принятии законопроекта необходимо учитывать мнение общественности нашейстраны, которая в 2011 году решительно выступила против размещения в Бишкеке канадской биолаборатории, поскольку она не отвечала нашим национальным интересам.

На наших круглых столах неоднократно отмечалось, что построенные на постсоветском пространстве при участии США биолаборатории, как правило, не контролируются местными властями. Например,в Казахстане законопроект был принят еще в прошлом году, но местные власти не являются контролирующей стороной тех биолабораторий, которые расположены в республике. В этой связи, строительств очередной американской биолаборатории в Казахстане в 80 км от кыргызской границы вызвало широкий резонанс и среди общественности нашей республики, и на экспертном уровне, и даже стало поводом для митингов с требованием прекратить ее строительство.

Кроме того в экспертном сообществе СНГ бытует мнение, что американские лаборатории необходимо рассматривать с точки зрения инструмента политического влияния на страны ЕАЭС и ОДКБ, учитывая, что Пентагон – это не благотворительная организация, финансирующая научные исследования, а, прежде всего, военное ведомство США, которое имеет свои стратегические цели и задачи. Весь вопрос в том, насколько эти цели совпадают с интересами стран Центральной Азии."

Депутат ЖК КР Динара АШИМОВА заявила, что кыргызстанцы не осознают весь спектр биобезопасностей, которым подвергается Кыргызстан.

"Невозможно перечислить те риски биобезопасности, которые сейчас стоят перед Кыргызстаном. Это ГМО продукты. Дело в том, что мы не знаем, что едим. Что к нам импортируется? Что едят наши дети, какой у нас хлеб, мясо? Какие биотехнологии использованы для того, чтобы нарастить массу животных. Не говоря уже о продуктах, которые мы импортируем из соседних стран. Я считаю это и есть биологическое оружие. Много детей с анемией и другими недетскими специфическими заболеваниями. Помолодел инсульт. Большая проблема – мы не знаем, что потребляем, потому что у нас нет соответствующих лабораторий и сертифицирующих учреждений.

Мы зря обижаемся, когда нашу продукцию останавливают на границах для проверки. Ведь, у нас мало специалистов, которые могли бы с момента выращивания сельхоз культур контролировать и обучать наших фермеров. Что касается биологических угроз, мы можем попасть в страшную ситуацию, если не примем превентивные меры.

Не дай Бог, если у нас случится неконтролируемая ситуация, связаннаяс какой-тобиолабораторией. У нас компактная страна, компактное население, и мы можем оказаться под угрозой смерти. Кроме того у нас нет соответствующих законов, регулирующих наши действия пандемий. Во время пандемии ни система здравоохранения, ни гражданской обороны, ни госматрезерв не были готовы к подобному. Именно поэтому, чтобы охватить все эти вопросы, нам всем, нашему государству, кабинету министров и парламенту необходимо разрабатывать законодательные и нормативные акты, и срочно их внедрять, а также обучать население, начиная со школы. Раньше у нас в школах был предмет НВП, где нас учили, в том числе, поведению во время возникновения биологической угрозы.Сейчас этого нет.

Мы не готовы и к обеспечению химической безопасности, возьмите, например.

– охрану хвостохранилищ, химизации растений. На юге, чтобы избавиться от сорняков, в воду, используемую для полива того же риса, просто добавляют какие-то химикаты, и мы потом едим этот рис, не задумываясь, как это отразиться на нашем здоровье и здоровье наших будущих поколений.

Наш проект закона небольшой, он состоит из 17 основных рамочных статей, в которых обозначены ключевые государственные меры, а также государственные структуры, которые должны быть сопряжены с работой по обеспечению биобезопасности.

Презентуя законопроект, парламентарий отметила, что с учетом возрастающих рисков и угроз биологической безопасности, а также их трансграничности, необходимо правовое регулирование системы обеспечения биологической безопасности страны, в соответствии с рекомендациями по гармонизации и

унификации законодательства государств-участников СНГ в сфере обеспечения биологической безопасности.

Законопроектом определены основные задачи и принципы обеспечения биологической безопасности, виды биологических угроз, меры по правовому и международному регулированию.

Настоящий проект закона восполняет существующий правовой пробел по обеспечению биологический безопасности и выполнение обязательств Кыргызской Республики в рамках международных договоров в области биобезопасности. Документ разработан в соответствии с действующим законодательством КР и не повлечет негативных последствий в социальной, экономической, правовой, правозащитной, гендерной, экологической и коррупционной сферах жизнедеятельности страны, наряду с этим напрямую не затрагивает права граждан".

Соучредитель ОФ "Евразийское поколение", экс-депутат ЖК КР Евгения СТРОКОВА пояснила, что Попытки принятия закона начались с 2000 года. В 2006 году его отдали на доработку, на этом все остановилось. В 2019 году была создана рабочая группа при Министерстве здравоохранения, были определённые наработки, но в связи с Ковидом вся работа была приостановлена.

"Думаю, сейчас принятию закона ничто не должно помешать. Он должен быть всеобъемлющим, и учесть все нюансы до мелочей. Необходимо чтобы своё неформальное заключение дали Минздрав, Минобороны, Минсельхоз и все остальные структуры, потому что данный закон касается всех, кто так или иначе сопряжен с процессом обеспечения биобезопасности нашей страны. Как сказала Эльмира Ибраимова, суданские вирусы могут всплыть где угодно, но где бы это ни произошло, в итоге достанется всем. Затягивать с принятием закона нельзя, параллельно нужно подготовить пакет поправок в имеющиеся законы, а также приступать к разработке подзаконных нормативных актов

Хочу в очередной раз напомнить, что Соглашение с канадцами от 2009 года до сих пор не расторгнуто. Поэтому заложив на подготовку кабмина полгода, нужно учитывать, что быстрее могут подготовиться те, кто хотел построить у нас биолабораторию. Я опасаюсь, чтобы этого не произошло до вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта. И это нужно принять во внимание.

На что еще хотелось бы обратить внимание. Кыргызстана сегодня практически со всех сторон окружен объектами, которые несут прямую угрозу нашей биобезопасности, я имею ввиду американские биолаборатории, которые позволили построить у себя наши соседи – Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. На данный момент наш северный сосед планирует разместить на своей территории порядка 30 таких лабораторий, вывезенных с территории Украины после начала СВО. Я не понимаю мотивацию казахских властей – они что завидуют "славе" Уханя и мечтают когда-нибудь также прославиться? Идут разговоры, что, несмотря на отрицание, в ошской городской больнице ведутся исследования сибирской язвы, но мы не знаем, кто их проплачивает. В 2021 г. ВОЗ и ЮСАИД открыли центр по отслеживанию эпидемиологических данных на всей территории Кыргызстана, причем собранные данные исследуются на уровне ДНК.

Для чего им наши данные? Кроме того есть информация, что в Нарыне планируется строительство американской референс-лаборатории. У меня есть предложение к нашим депутатам выяснить ситуацию по этим вопросам, учитывая, что они на своем уровне могут делать соответствующие запросы.

Что касается биолабораторий в целом, то Кыргызстану, конечно, нужны такие учреждения, чтобы иметь возможность проводить исследования и принимать адекватные меры, но такие объекты мы должны строить, если не самостоятельно, то с теми странами, которые являются нашими стратегическими партнерами и входят с нами в общие международные объединения. У США есть закон, запрещающий строительство биолабораторий на территории их страны, поэтому верить в то, что стремление американцев размещать такие объекты на территории нашего континента, а именно в странах, граничащих с Россией и Китаем, имеет благие намерения, как минимум, наивно.

И я хочу надеяться, что законопроект по биобезопасности пройдет все законодательные процедуры и будет принят, что с ним не произойдет того, что произошло с законом об иноагентах, когда депутатов путем давления вынуждают отзывать свои подписи от данного законопроекта.

Руководитель ОО "Таза табигат" АНАРА ДАУТАЛИЕВА: считает, что у нас нет лабораторий, которые могут проводить корректные исследования и анализ состава продуктов питания, которые мы покупаем в магазинах и на рынках, и которыми в детских садах и школах кормят наших детей. При этом многие продукты не соответствуют стандартам, в них содержится много веществ, которые в итоге и становятся причиной серьезных заболеваний у детей и взрослых.

Например, мы потребляем продукты из заменителя молочных жиров, тогда как натуральные продукты уходят на экспорт в зарубежные страны. В тех же глазированных творожных сырках содержится около 30 наименований химикатов.

Наши лаборатории делают анализ на жирность, но химический состав молочных продуктов, их натуральность они не проверяют. Меня нередко обвиняют в том, что я лоббирую чьи-то интересы, да, я лоббирую интересы наших детей и нашей нации, без системного государственного подхода к вопросам питания будущее нашей нации может оказаться под угрозой. Поэтому я считаю, что закон о биобезопасности должен учитывать и это направление.

Как уже сказала Евгения Строкова, у нас до сих пор не денонсировано соглашение с канадской стороной о строительстве американской биолаборатории. В 2011 году общественность стала серьезной преградой на пути реализации данного проекта, однако, есть опасения, что сейчас этот вопрос могут решить тих, без участия гражданского сектора еще до принятия закона, поэтому затягивать с этим вопросом нельзя. Я поддерживаю представленный законопроект."

Заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев: сказал, что сегодня, в том числе благодаря Центру экспертных инициатив "Ой Ордо" обсуждается очень нужный и актуальный законопроект о биологической безопасности в Кыргызстане.

" Данный закон будет объединять усилия многих ведомств, которые работают в данном направлении. У нас будут четко расписаны полномочия, обязанности и ответственность каждого из них. Также прописаны контрольные и запрещающие меры, отдельные положения обсуждаемого закона ранее были прописаны в различных нормативно-правовых документах, законах и кодексах, теперь же все они будут объединены в одном законе. Этот закон своевременный и актуальный, особенно если рассматривать ситуацию в свете последних событий, потому что активизация деятельности отдельных стран в плане строительства биолабораторий по всему миру, изготовление продукции двойного назначения, накладывает определенные требования на нашу страну – отрегулировать законом, т.е. мы должны подчиняться

единому закону в этом направлении.

При этом нужно понимать, что любые исследовательские центры, которые занимаются живыми микроорганизмами, называются биолабораториями, в том числе, лаборатории, где люди сдают анализы крови, ПЦР и т.д. И этого не стоит бояться. Другой вопрос, что такие лаборатории могут иметь разные уровни безопасности для персонала и окружающих людей. Для того, чтобы проводить изыскания двойного назначения, т.е. изучать и модифицировать микроорганизмы и вирусы не в мирных целях, нужна отдельная доктрина. В Кыргызстане такой доктрины нет. Наша задача – работа по гражданской части – диагностика болезней, изучение различных штаммов с целью организации противоэпидемических мероприятий. Весь мир уже на молекулярно-генетические исследования переходит, начиная изучать гены микроорганизмов с целью их идентификации и разработки эффективных препаратов против тех или иных возбудителей. Поэтому уровень наших лабораторий должен соответствовать современным вызовам, но мы пока в этом плане отстаем." - пояснил Нурболот Усенбаев.