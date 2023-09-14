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В Кадамжайском районе задержали закладчика наркотиков

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В Кадамжайском районе задержали закладчика наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках операции "Канал-Перехват" 24-летнего местного жителя оперативники задержали на месте преступления, когда он делал тайник-закладку на территории Кадамжайского района Баткенской области. Во время личного досмотра у него изъяли черный целлофановый пакет с веществом темно-коричневого цвета, предположительно, с наркотиком растительного происхождения.

В соответствии с заключением эксперта изъятое вещество массой около 2 килограмм является наркотическим средством гашишем.

Задержанным оказался местным жителем 1999 г.р.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 282 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Задержанный водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/432246
Теги:
задержание, Кадамджайский район, наркотики, МВД
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