В Бишкеке 17 сентября из-за марафона ограничат движение (список улиц)

7 сентября, в столице пройдет ежегодный международный благотворительный забег по сохранению снежного Барса по главным центральным улицам Бишкека. В этой связи улицы, по которым будет пролегать маршрут забега перекроют. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, по основному маршруту в 21 км 17 сентября с 6:00 до 10:00 часов будут перекрываться отрезки улиц:

- пр. Чуй от пр. Манаса до ул. Ю. Абдрахманова;

- ул. Абдрахманова (Советская) от пр. Чуй до ул. Иманалиева;

- ул. Иманалиева от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова;

- ул. Масалиева от ул. Ю. Абдрахманова до пр. Ч. Айтматова;

- пр. Ч. Айтматова от ул. Иманалиева до пр. Чуй.

Раннее перекрытие дорог связано тем, что по маршруту необходимо установить точки электронной системы хронометража, а также пункты питания для участников на проезжей части.

Отметим, часть средств со стартовых взносов, ежегодно направляется на благотворительные цели. Мероприятие пройдет на площади "Ала-Тоо", с участием 5000 человек. В рамках забега предусмотрены дистанции: 1 км, 5 км, 14 км, 21.1 км, а также детский забег для детей от 3-х до 9 лет.