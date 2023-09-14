Узакбаев: В КР созданы два крупных центра для глубокого изучения тугоухости

Созданы два крупных центра в Бишкеке и Оше для более детального изучения тугоухости. Об этом редакции vb.kg сообщил доктор медицинских наук и президент Федерации педиатров СНГ Камчыбек Узакбаев во время II Всемирного Конгресса по ушным шумам, который прошел в Бишкеке.

"По его словам, тугоухость мешает полноценному развитию ребенка.

"На сегодняшний день есть научные достижения в этой области. При своевременной диагностике и лечении ребенок может полностью выздороветь. За последние 10 лет мы проделали большую работу. Аудиологический скрининг позволяет выявить нарушения слуха. Мы совместно с профессором Скаржиньским проделали немалую работу. Благодаря проекту ЮСАИД было закуплено 22 аппарата для проведения аудиоскрининга. С каждым годом количество детей с проблемами тугоухости растет. В настоящее время 455 человек стоят в очереди для проведения операции. Благодаря германским и катарским фондам были приобретены кохлеарные аппараты. На этом мероприятии мы обсуждаем мировые достижения в лечении глухоты, об обучении кадров, высококвалифицированные специалисты из разных стран делятся своим опытом с кыргызстанскими медиками", - заявил Узакбаев.