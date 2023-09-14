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Кыргызстан становится ключевым евразийским транспортным коридором

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- ВБ
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Расположенный в самом сердце Центральной Азии, Кыргызстан зарекомендовал себя как важнейший транспортный коридор, соединяющий Восток и Запад. Стратегически выгодное расположение - между Китаем и Казахстаном - превращает страну в жизненно важного игрока на мировом логистическом ландшафте, открывая для республики новую эру торговли и экономического роста.

Географическое положение Кыргызстана идеально соответствует историческому Шелковому пути, древнему торговому пути, который связывал Восточную Азию со Средиземноморьем. Сегодня этот маршрут превратился в современный экономический пояс Шелкового пути, центральный компонент амбициозной китайской инициативы "Один пояс - один путь". Кыргызстан, расположенный вдоль ключевого сухопутного коридора, служит опорой в облегчении перемещения товаров между Китаем, Центральной Азией, Европой и за ее пределами.

Существующий сегодня маршрут из Кыргызстана в Россию через Казахстан вызывает нарекания из-за постоянных многокилометровых заторов на границе с Россией. Это не устраивает экспортеров сельскохозяйственной продукции, поставляющих скоропортящиеся товары на российский рынок.

В связи с чем в начале этого года республика начала активно прорабатывать новый транспортный маршрут в обход Казахстана для доставки товаров в Россию. Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан договорились о создании мультимодального "Южного транспортного коридора" между Центральной Азией и Россией.

Маршрут пройдет с юга Кыргызстана в Узбекистан, далее - в Туркменистан, в порт Туркменбаши на Каспийском море. После маршрут направится на север в Астрахань. Планируется перевести часть грузового потока Центрально-Азиатского региона на маршрут МТК "Север - Юг" в порт Астрахани. Кыргызстан готов ежедневно отправлять по этому маршруту до 40 большегрузов с товарами с перспективой выхода на 150-200 машин.

Надо отметить, что в настоящее время наша республика развивает несколько транзитных маршрутов через свою территорию, претендуя на роль одного из основных транспортных хабов в Центральной Азии.

В последние годы Кыргызстан вложил значительные средства в укрепление своей инфраструктуры, чтобы поддержать свою растущую роль евразийского транспортного узла. Страна приступила к реализации миссии по модернизации своих автомобильных, железных дорог и аэропортов, обеспечивая эффективное сообщение с соседними странами. Реконструкция автодороги Бишкек-Ош, которая связывает два крупнейших города Кыргызстана, наконец, с мертвой точки сдвинулись переговоры по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Кыргызстан привлекает существенную финансовую поддержку от международных организаций, таких как Арабская координационная группа, в состав которой входят Исламский банк развития, Саудовский фонд развития и Фонд международного развития ОПЕК, который выделил 105,2 миллиона долларов. Эти средства пойдут на реконструкцию участка автодороги Суусамыр-Талас-Тараз.

Кроме того, Кыргызстан играет ключевую роль в стратегическом видении Китая о международном торговом и транспортном коридоре с Афганистаном. Этот обширный смешанный железнодорожный и автомобильный маршрут протяженностью около 3125 километров начинается в Ланьчжоу, Китай, проходит через Кыргызстан, Узбекистан и завершается в афганском пограничном городе Хайратон.

Коридор обещает способствовать более плавной торговле и связям между этими странами, открывая новые пути для экономического развития. Этот проект отражает приверженность Кыргызстана региональному сотрудничеству и совершенствованию своей инфраструктуры, укрепляя его позиции в качестве важнейшего транзитного узла в Центральной Азии.

Конечно, членство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) стало ключевым фактором в его становлении в качестве транспортного коридора. Будучи членом ЕАЭС, страна пользуется льготным доступом к рынку с более чем 180 млн потребителей, укрепляя свои позиции в качестве посредника в торговле. Гармонизированные таможенные процедуры ЕАЭС и стандарты общего рынка оптимизируют торговые процессы и стимулируют экономическую интеграцию между государствами-членами.

Сегодня Кыргызстан с выгодой для себя использует расположение в регионе, стремясь увеличить товарооборот с Россией и другими странами Евразийского экономического союза. А использование транспортно-логистических коридоров КР придает дополнительное ускорение интеграционным процессам в ЕАЭС, поскольку приведет к дальнейшей унификации законодательства для снятия барьеров для грузоперевозок и торговли.

Развивающийся транспортный коридор Кыргызстана связан не только с перемещением товаров, но и с расширением экономических возможностей. Страна активно продвигает логистические и складские услуги, привлекая инвестиции и компании, стремящиеся извлечь выгоду из своего стратегического расположения. Это стремление стать логистическим центром создает перспективы трудоустройства и способствует диверсификации экономики.

По мнению эксперта Игоря Шестакова, складывающаяся сегодня новая логистическая транспортная цепочка в Центральной Азии, связана с многочисленными санкциями в отношении России.

"Идет выстраивание новых транспортных коридоров и, исходя из этого, Кыргызстан может занять в этом процессе ключевую позицию. Важно, что, наконец, строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан от протоколов о намерениях перешло к стадии конкретной реализации. Уже этот один из значимых транспортных проектов для китайской экономической инициативы "Один пояс - один путь" выводит республику на новый уровень в части взаимодействия по вопросам транспортной логистики", - говорит он.

Шестаков отмечает, что этот процесс затрагивает не только, ШОС и "Один пояс - один путь", но и Евразийский экономический союз.

"Для Кыргызстана открываются перспективы не просто, скажем, играть важную роль в импорте товаров из Китая в страны ШОС, ЕАЭС и СНГ, но и наращивать собственный промышленный потенциал. Как считают наши ведущие экономисты, вдоль железной дороги на территории Кыргызстана могут появиться и промышленные, и торговые предприятия, которые будут вести выгодную для них экономическую деятельность в связи с появлением такой транспортной магистрали. Безусловно, для Кыргызстана это соответствующие возможности расширить свой экспортный потенциал. И республика должна использовать свой шанс стать важным звеном в транспортных потоках Евразии", - считает Игорь Шестаков.


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URL: https://www.vb.kg/432254
Теги:
Китай, транспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
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