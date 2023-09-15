Как кыргызские швейники выиграли от ухода мировых брендов из РФ

Кыргызская швейная промышленность добилась значительного успеха на российском рынке после ухода европейских производителей одежды. В 2022 году экспорт легкой промышленности в Россию вырос вдвое и составил в общей сложности 200 миллионов долларов.

К середине 2023 года товарооборот Кыргызстана с Россией достиг $1,3 млрд, из которых $389,2 млн - это наш экспорт, включающий швейную продукцию отечественного производства. В этот период кыргызские швейники завезли в РФ одежду на $25,1 млн.

Гигантским рывком для наших производителей, по словам эксперта, редактора собственного Telegram-канала, руководителя Центра социально-политических исследований "Элчи" Дениса Бердакова, стал приход в Кыргызстан маркетплейса Wildberries, который строит свои логистические центры.

"Да, они доставляют много товаров к нам из РФ, но и собирают заказы здесь. По сути такая стыковка позволила за последние 6-7 месяцев увеличить экспорт в РФ огромной швейной номенклатуры вплоть до шуб и меховых изделий", - пояснил Бердаков.

Официальная статистика подчеркивает впечатляющие темпы роста текстильного сектора Кыргызстана. Производство мужской верхней одежды выросло на 33,1%, в то время как производство женской верхней одежды увеличилось на 41,7%. Особого внимания заслуживает рост производства трикотажного нижнего белья: объем производства увеличился с 41,4 тысячи единиц в первой половине 2022 года до ошеломляющих 362,6 тысячи единиц за аналогичный период 2023 года.

"Легкая промышленность в Кыргызстане за 15-20 лет, начиная с 2005 года, смогла превратиться в самостоятельную, но мелкотоварную отрасль. Ключевое преимущество того, что отшивают вещи в Кыргызстане, а не где-нибудь во Вьетнаме или Китае, хотя там и дешевле, в том, что наши технологии, оставшиеся еще с советского времени, лучше адаптировали размерную сетку, понимая какие женщины и мужчины, с какими формами живут в России. Это главное конкурентное преимущество Кыргызстана. Второе преимущество - это маркетинг. Четкое понимание, на каком рынке России они работают, как себя позиционировать", - говорит Денис Бердаков.

Российский рынок тепло принял кыргызский текстиль, поскольку наши швейники шьют не хуже зарубежных коллег и сегодня активно заполняют нишу, которую оставили европейские бренды. Одежда кыргызского производства, включая толстовки, спортивные костюмы и нижнее белье, попала в бутики, масс-маркеты и онлайн-площадки по всей России. Заказы на отечественных фабриках расписаны на месяцы вперед.

Большинство предприятий легкой промышленности республики работает в сегменте fast fashion: после заказа модели она уже через десять дней отправляется клиенту. Многие текстильные и швейные бренды уже хорошо известны в России: Cool Bro"s Суймонкула Жолдубаева, BelMaRo Анастасии Бельц, изделия дизайнера Ирины Хегай, #chic, Sofi & Co и другие.

Уход с российского рынка мировых брендов, по мнению Бердакова, создал уникальное преимущество для кыргызстанских швейников.

"Западные бренды хорошо понимали, кто их покупатель и как с ним работать. Этого знания нет у производителей Юго-Восточной Азии. Они могут отшить все что угодно, но по лекалам. брендам и маркетинговым планам, который составит кто-то другой. Кыргызстан успешно воспользовался этой ситуацией. Мы минимум два, в два с половиной, а то и в три раза увеличили экспорт продукции легкой промышленности: это одежда, футболки, майки, покрывало, спортивные костюмы, некоторые виды обуви. Мы начали экспортировать очень хорошо", - добавил эксперт.

Успешная интеграция Кыргызстана в российские проекты по импортозамещению в сегменте легкой промышленности создала тысячи новых рабочих мест для молодежи страны. Эта продуктивная синергия между двумя странами не только утвердила Россию в качестве основного инвестора Кыргызстана, но и помогла возродить реальный сектор экономики страны. По итогам трех месяцев 2023 года объем прямых иностранных инвестиций из России в предприятия республики оценен более чем в $44 млн, причем, основная часть вложений идет в проекты промышленной кооперации, энергетику, добывающую и обрабатывающую промышленность страны.

"Сегодня в швейную отрасль подтягивают технологии, оборудования, укрупняются малые швейные цеха, они становятся фабриками по 1000 работников. Это снижает себестоимость отшитой в Кыргызстане продукции, которая раньше была выше, чем в Юго-Восточной Азии, в два раза", - заключил Денис Бердаков.

Одним из примечательных примеров такого сотрудничества является недавно запущенная текстильная фабрика "Кыргыз Текстиль ЛТД" в Оше. При поддержке Российско-Кыргызского фонда развития на этом предприятии в настоящее время работает более 500 человек, а производственная мощность превышает 1 млн готовой продукции в год. Более 90% этой продукции поступает в Россию и Евразийский экономический союз.

Для фабрики закуплено необходимое оборудование японского и немецкого производства, в том числе швейное, раскройное, печатное оборудование и вышивальное. На эти цели РКФР выделил финансирование в размере $4,3 млн. Ожидается, что проект окажет комплексное влияние на экономику Кыргызстана, увеличив выплаты в государственный бюджет в виде налоговых и социальных отчислений до $5 млн в год.

Это яркий пример успешного сотрудничества России и Кыргызстана в сфере легкой промышленности, но далеко не единственный. Еще в октябре прошлого года, в ходе инвестиционного форума РКФР российский бизнесменам предложили вложиться в крупные проекты легпрома на территории республики. Один из них - проект "Технополис" в Чуйской области. В новом комплексе предполагается разместить около 40 предприятий на 10 тысяч работников. Там будут не только швейные предприятия, но и производства меховых изделий, трикотажной одежды, обуви, аксессуаров и фурнитуры. Еще один проект - индустриальный парк Silk Way в Чуйской области. Планируется построить 112 профильных фабрик по производству швейной, текстильной и обувной продукции.