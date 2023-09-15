В Ош прибыли участники международного ралли "Шелковый путь" (фото)

В город Ош прибыли участники международного ралли "Шелковый путь". Об этом сообщает ошский муниципалитет. По его данным, мероприятие организовано Международной организацией турецкой культуры ТЮРКСОЙ и Ассоциацией ралли дружбы и мира "Восток-Запад", проводится во второй раз в этом году в рамках 30-летия организации ТЮРКСОЙ.

В церемонии встречи участников международного ралли приняли участие руководитель аппарата мэрии города Ош Кубатбек уулу Азат, глава Управления внешних связей и аналитики мэрии города Ош Мирлан Исраилов.

В рамках мероприятия отмены цели и задачи ралли для развития культуры стран тюркского мира.

Участники международного ралли, стартовав в столице Болгарии Софии 22 августа, проехали через Турцию, Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, финишировали в городе Ош.

Мероприятие несет своей целью пропаганду природы и исторической красоты культурных ценностей и общественной жизни стран исторического Шелкового пути, имеющие большое значение для тюркского мира.