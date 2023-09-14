Погода
$ 88.26 - 88.44
€ 93.92 - 94.92

Садыр Жапаров в Душанбе встретился с Эмомали Рахмоном

218  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 сентября, в городе Душанбе встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Главы государств также обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня и предстоящей Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, выразили готовность к открытой и содержательной беседе по всему спектру двусторонних отношений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432264
Теги:
Садыр Жапаров, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  