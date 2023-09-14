Садыр Жапаров в Душанбе встретился с Эмомали Рахмоном

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 сентября, в городе Душанбе встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Главы государств также обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня и предстоящей Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, выразили готовность к открытой и содержательной беседе по всему спектру двусторонних отношений.