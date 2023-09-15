Житель Бишкека украл смартфон у уснувшей в кафе девушки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 9 сентября 2023 года в милицию обратилась гражданка К.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в этот же день примерно в 03:30 часов ночи, находясь в одном из кафе, расположенного на пересечении улиц проспекта Чуй и Кулиева, воспользовавшись тем что, пострадавшая уснула, тайно похитил айфон, стоимостью 45 тысяч сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый Т.Ш. 1991 года рождения, который был водворен в ИВС. В настоящее время расследование продолжается.