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Житель Бишкека украл смартфон у уснувшей в кафе девушки

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- Назгуль Абдыразакова
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Житель Бишкека украл смартфон у уснувшей в кафе девушки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 9 сентября 2023 года в милицию обратилась гражданка К.Ж. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в этот же день примерно в 03:30 часов ночи, находясь в одном из кафе, расположенного на пересечении улиц проспекта Чуй и Кулиева, воспользовавшись тем что, пострадавшая уснула, тайно похитил айфон, стоимостью 45 тысяч сомов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый Т.Ш. 1991 года рождения, который был водворен в ИВС. В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/432265
Теги:
задержание, кража, Ленинский район, Бишкек
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