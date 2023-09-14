ГКНБ задержал работников управления образования за "откат" тендеров

Выявлена и пресечена коррупционная схема по незаконному обогащению на питании детей, организованная сотрудниками Октябрьского районного Управления образования мэрии г.Бишкек К.А.К. и Д.А.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что указанные лица, по предварительному сговору в целях извлечения личной материальной выгоды, присуждали победу в различных тендерах аффилированным фирмам, поставщикам продуктов на закупку питания в школьные и дошкольные образовательные учреждения Октябрьского района г.Бишкек. Также, выявлены факты проведения фиктивных тендеров через подставные фирмы.

За свои услуги К.А.К. и Д.А.А. регулярно получали "откаты" за присуждение победы в размере 10 процентов от суммы тендера. При этом, сокращение фактического финансирования и необходимость получения прибыли со стороны поставщиков напрямую влияет на снижение качества поставляемых продуктов питания для детей.

Так, имеются свидетельские показания о получении К.А.К. "отката" в размере 220 тысяч сомов по итогам тендера на поставку хлебобулочных изделий.

В результате аудиторской проверки выявлен многомиллионный ущерб государству, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Справочно: в 2022 году на приобретение продуктов питания в школьные и дошкольные образовательные организации в Октябрьском районе из бюджетных средств выделено 230 млн. 141 тысяча сомов, в дошкольные образовательные организации (детские сады) выделено 182 млн. 682 тысяч сомов и в школы (для 1-4 класса) выделено 47 млн. 459 тысяч сомов.

К.А.К. задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР, Д.А.А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению иных коррупционных фактов и установлению других причастных лиц.