В Бишкеке мужчина взял лекарства на сумму 312 тысяч и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 12 сентября 2023 года в милицию обратилась гражданка Э.Н. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "Б.", который 5 июля текущего года, обманным путем, под предлогом продажи завладел лекарственными препаратами на сумму 312 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин О.Б., 1973 года рождения, который был водворен в ИВС.

Решением суда мужчина заключён под стражу на два месяца в СИЗО-1.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.