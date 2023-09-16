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Китайские туроператоры и авиакомпании активно ищут партнеров в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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На состоявшейся в Министерстве экономики и коммерции КР встрече кыргызстанские и китайские представители турбизнеса и авиакомпаний обсудили перспективы сотрудничества, существующие проблемы и их решение, а также поговорили о планах на будущее в этой отрасли.

Во встрече приняли участие заместитель министра экономики и коммерции - директор департамента туризма при министерстве Самат Шатманов, первый вице-президент Фонда поддержки развития туризма Жолчубек Батырбеков, представитель ОАО "Международный аэропорт "Манас" и кыргызстанские туроператоры.

Китайскую сторону представляли вице-президент компании China West Airport Group Тан Тао, генеральный директор Бюро транспортных услуг этой компании Шэнь Юнцян, гендиректор центра операционного контроля Сианьского международного аэропорта "Сяньян" У Цзинь, сотрудники отдела маркетинга аэропорта и туроператоры КНР.

Безвизовый режим очень важен

"Цель нашей встречи – расширить сотрудничество между бизнесменами двух наших стран, работающих в туристической сфере. Если сейчас рейс Бишкек – Сиань – Бишкек осуществляется два раза в неделю, то в дальнейшем мы планируем, что рейс будет выполняться ежедневно", - сказал замглавы Минэкономики КР Самат Шатманов.

По этой причине, как он отметил, вопрос введения безвизового режима между Кыргызстаном и Китаем очень важен сегодня. "Как сделать так, чтобы рейсы были ежедневные. В первую очередь, чтобы бизнес с обеих сторон более тесно сотрудничал. Тогда заполняемость самолетов будет более или менее соответствующей. Наша основная цель в этом – создать условия для нашего и китайского бизнеса", - сказал Шатманов.

Вице-президент компании China West Airport Group Тан Тао также выразил надежду, что рейсы Сиань – Бишкек - Сиань будут ежедневными. "Мы видим экономический и туристический потенциал наших стран, а значит, у этих направлений огромные перспективы. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы пассажирские и грузоперевозки только увеличивались", - сказал Тан Тао.

Из "Сяньяна" - в любую точку мира

Кыргызстанским гражданам выгодно будет пользоваться услугами Сианьского международного аэропорта "Сяньян", считает главный специалист отдела маркетинга аэропорта Цю Цзин. По ее словам, аэропорт Сианя был модернизирован, и теперь спектр его услуг расширился. "Из "Сяньяна" летают самолеты не только почти во все города Китая, но и мира. И, разумеется, мы не стоим на месте, а постоянно развиваемся".

Еще в 2020 году стартовал проект расширения аэропорта "Сяньян", который ускорит развитие города Сиань в качестве международного авиаузла. Этот проект является крупнейшим в сфере аэропортного строительства на северо-западе Китая с точки зрения масштабов и капиталовложений. Он направлен на увеличение пассажиропотока и грузооборота. К 2030 году после завершения проекта ожидается, что ежегодно "Сяньян" сможет обслуживать 83 млн пассажиров и 1 млн тонн грузов.

В проект расширения аэровокзала было вложено 47,6 млрд юаней (6,8 млрд долларов). Благодаря модернизации расширятся площади терминалов, усовершенствуются системы управления воздушным движением и поставок топлива", - сказала Цю Цзин.

Проблема решается

Участники встречи выразили надежду, что в скором времени бизнес двух стран будет более тесно взаимодействовать, а туристы обеих станут летать ежедневно. Но напрашивался вопрос, не получится ли так, что при отсутствии безвизового режима самолеты не будут заполняться?

На этот вопрос нашему изданию ответил заместитель министра экономики и коммерции- директор департамента туризма министерства Самат Шатманов. "Да, безвизового режима пока нет, но мы усиленно работаем над этим вопросом. Этой проблемой сейчас занимаются и МИД, и правительство. Пока же бизнесмены, работающие в китайском направлении, пользуются упрощенной процедурой получения визы в Китай", - сказал замглавы экономики КР.

Источник: газета "Шелковый путь"


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URL: https://www.vb.kg/432286
Теги:
Китай, Кыргызстан
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