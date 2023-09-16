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Чжан Вэй: В век глобализации проблемы молодежи разных стран схожи

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Чтобы лучше понять и узнать Китай, надо пообщаться с его жителями. Что я и сделал во время командировки в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Мой собеседник – преподаватель факультета журналистики и коммуникаций Синьцзянского университета Чжан Вэй, который рассказал много интересного о молодом поколении Поднебесной.

-Я сам из провинции Хэбэй, закончил аспирантуру МГУ в Москве, поэтому так хорошо владею русским языком. Почему выбрал именно журналистику? Она с юношества привлекала меня тем, что люди этой профессии работают для других и во имя других благодаря своему справедливому и объективному подходу к проблемным вопросам. И, конечно, обладают колоссальными знаниями. А сегодня СМИ вообще могут даже выстраивать отношения между народами разных стран и влиять на общественное сознание.

Кстати, китайские юноши и девушки при поступлении в вуз больше смотрят сегодня на престижность будущей профессии или выбирают ее, как говорится, по зову сердца?

- На мой взгляд, около половины абитуриентов сами не знают, куда поступают.

Некоторые идут, куда родители посоветуют, некоторым кажется, что выбранные ими факультеты престижнее и так далее. К примеру, некоторые первокурсники, которые приходят на мои занятия, даже не понимают, что такое журналистика. И только с третьего курса к ним приходит понимание сути выбранной ими профессии.

Наша молодежь перестала сегодня читать книги. В Китае такая же ситуация?

-Подобное явление, я думаю, не только в Кыргызстане. Сейчас везде так. Когда я учился в России, преподаватели постоянно говорили, что надо больше читать классику и вообще читать и научную, и художественную литературу. Это я теперь говорю своим студентам. В век глобализации проблемы везде схожи. Но современная молодежь все-таки читает. Только не книги в обычном их понимании, а посредством электронных носителей. Я своим детям тоже покупал книги, убеждал их в важности чтения. Но у них другие инструменты получения информации: телевизор, роботы, благодаря которым можно слушать аудиорассказы и так далее. Если по классическому произведению сняли фильм, пусть посмотрят кино. Не нужно упрекать молодежь, а нам надо поменять взгляд и направлять ее в правильное русло.

Обычно после 20-22 лет молодых людей в нашей стране начинают "подталкивать" к созданию семьи. А как в Китае?

- У нас это тоже большая проблема. В наших социальных сетях много дискуссий на тему свадеб, семейной жизни. Мнения разные. Это очень сложный вопрос на самом деле. Сейчас происходит, я бы сказал, неизбежный разрыв между традиционным и современным обществом. И тут нужен, на мой взгляд, индивидуальный подход.

Кыргызская молодежь в отличие от старшего поколения не ставит своей жизненной целью, например, приобрести квартиру. Для нее вполне нормально жить, снимая жилье, а деньги тратить на путешествие, обучение и так далее. Каковы жизненные ценности у китайской молодежи, что для нее в приоритете?

-Думаю, жизнь научит каждого, как поступить. Я, например, до свадьбы, до рождения детей особо не задумывался о проблеме жилья. Но когда есть семья, уже сам чувствуешь что нужно делать. Строгих рамок, как раньше, тоже нет. И думаю, каждому необходим определенный промежуток времени, чтобы понять, что нужен свой уголок. Кому-то для этого надо 2 месяца, а кому-то - 10 лет.

В Кыргызстане многие родители помогают детям. А у вас?

- Скажу, исходя из своего личного опыта. Мы с супругой работаем, у нас двое детей. И наши родители помогают нам постоянно. Хотя я понимаю, что у них тоже есть своя жизнь, что они не обязаны все время носиться с внуками. Они и так нам дали многое, в частности, хорошее образование.

В нашем обществе осуждается, если дети определяют своих родителей в дома престарелых. А как к такому явлению относятся в китайском обществе?

-Вопрос, который вы задали, действительно волнует многих в Китае. Мои родители сами смотрели несколько домов престарелых. Если денег достаточно, можно найти с хорошими условиями. Вопрос очень сложный.

В Китае есть проблема алкоголизма среди молодежи?

-Нет. Пьют, конечно, но в пределах разумного. Надо воспитывать чувство меры. А со временем они это сами поймут.

В Урумчи много стадионов. Но доступны ли спортивные кружки для детей, занятия спортом для молодых? Я имею в виду в материальном плане.

- Спортивных секций много. А уж какую выбрать, зависит от вашего кошелька.

А вообще молодежь стремится заниматься спортом?

- Лично я бы хотел, чтобы мои дети имели спортивные навыки. В секцию я их определю, но не для того, чтобы они стали профессиональными спортсменами, а чтобы были в хорошей физической форме. Я в свое время занимался легкой атлетикой и по сей день нахожусь в хорошей физической форме. По-моему, для молодежи нужно создать среду, когда ты их мотивируешь заниматься спортом не словами, а примером.

А конфликт поколений существует?

-Конечно. Героиня в одном из произведений очень известного китайского писателя сильно осуждает молодежь за неуважение к старшим и тому подобное. Это произведение было написано давно, но и сейчас тоже такое есть. Что тут можно сказать? Надо стараться понять друг друга. Старшее поколение должно понять, что молодежь сейчас другая. Не могу сказать, что она плохая, просто другая. А чувство уважения к старшим надо воспитывать, как говорится, с пеленок. Тогда молодые будут прислушиваться к мнению старших, брать с них пример и при этом вносить свое новое. Иначе не будет развития.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: газета "Шелковый путь"


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URL: https://www.vb.kg/432287
Теги:
Китай, молодежь
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