Кто из спортсменов КР примет участие на Азиатских играх в Китае

Накануне Игр корреспондент газеты попросил Олега Роганова, главного тренера по гребле на байдарках и каное КР, Улана Молдодосова, чемпиона мира по тяжелой атлетике, судью международной категории и Ивана Марченко, спортивного эксперта рассказать, кто из наших спортсменов примет участие в соревнованиях, о прогнозах их выступлений и, конечно, что ожидать от организации проведения столь грандиозного спортивного события, к которому сейчас приковано внимание мировой спортивной общественности.

Олег Роганов, главный тренер по гребле на байдарках и каное Кыргызстана:

На предстоящие Азиатские Игры поедут 4 спортсмена и старший тренер Елена Буханцова. Атлеты будут выступать в трёх дисциплинах. На дистанции 1 тысяча метров на байдарке-одиночке будет выступать лидер кыргызской команды, чемпион Азии Родион Туйгунов. На дистанции в 500 метров на байдарке-двойке Кыргызстан будут представлять чемпион Азии Рысбек Толомушов и серебряный призер чемпионата Азии Эрлан Султангазиев. В состязаниях на байдарке-четверке на дистанции 500 метров будут участвовать трое этих атлетов и Влад Прокопов.

Что касается развития этого вида спорта в нашей стране, то гребля в Кыргызстане развивается в основном в Чолпон-Ате, Бишкеке и Чуйской области. Возле Ала-Арчинского водохранилища есть спортбаза "Ынтымак", где с марта по декабрь тренируются спортсмены. На базе организовано проживание, питание для спортсменов. Им часто помогают и спонсоры. Зимние сборы проходят на базе в городе Чолпон-Ата. Что касается инвентаря, то его покупают и федерация, и наши друзья. Инвентарь довольно дорогой.

С недавних пор деньги стали выделять из Национального олимпийского комитета. К примеру, купили современную лодку, и на ней атлеты выиграли чемпионат Азии среди юниоров. Ощущаем поддержку со стороны государства. Лет 15 назад ничего такого не было.

Улан Молдодосов, чемпион мира по тяжелой атлетике, вице-президент Федерации тяжелой атлетики КР, рефери международного класса:

- В Ханчжоу на Азиатских Играх будут выступать пять наших тяжелоатлетов. В весовой категории 67 килограммов Кыргызстан будут представлять Ишенбек Муратбек уулу и Элизар Таиров. Эмиль Молдодосов и Нурсултан Тармалов будут выступать в весовой категории до 89 килограммов. Титулованный атлет Бекдоолот Расулбеков сменил вес и будет состязаться в категории до 109 килограммов. Также в сборной страны есть девушка – Татьяна Мельниченко. Ее вес до 71 килограмма.

Фавориты – Бекдоолот Рыскулбеков, Эмиль Молдодосов и Татьяна Мельниченко. Конкуренты у Бекдоолота сильные. Это чемпион мира из Катара, узбекистанский олимпийский чемпион Руслан Нурудинов и чемпион мира Лесман Монтаньо из Колумбии, выступающий за Бахрейн.

Новое лицо в кыргызской атлетике - Татьяна Мельниченко. В этот вид спорта она пришла всего пару лет назад из кросс-фита. Физически крепкая девушка за короткое время сумела занять свое место в мире грифов и блинов. Выполнила норматив мастера спорта КР, заняла четвертое место на Играх стран СНГ. Надеемся, что она войдет в пятерку сильнейших на Азиаде.

Азиатский континент очень силен в тяжелой атлетике. Что касается уровня организации спортивных состязаний, то, как показывает практика, никто не проводит их на таком высоком уровне как Китай.

За десять лет тренировок я девять раз ездил в Китай: на состязания, на сборы. Из личного опыта скажу, что в некоторых странах бывают случаи, когда что-то не готово или из-за большого количества участников они вынуждены привлекать что-то дополнительно. В Китае такое исключено! К тому же в Китае очень популярна тяжелая атлетика. Как я слышал, там есть девиз: сильный человек – сильная страна. А какой вид спорта делает человека физически сильным? Тяжелая атлетика!

Серьёзное внимание стали обращать на тяжелую атлетику и в Кыргызстане. К примеру, президент КР Садыр Жапаров обещал выделить деньги на строительство здания специально для тяжелой атлетики. Начали выделять достаточное финансирование. В Кыргызстан стали приезжать на сборы из других стран. Каждый год на сборы приезжают тяжелоатлеты из Южной Кореи. Обратилась и Федерация тяжелой атлетики Непала с просьбой провести тренировки для пяти атлетов из этой горной страны.

Иван Марченко, спортивный эксперт:

- В Кыргызстане спорт сейчас на подъеме. Реформы, проведенные в сфере спорта, приносят свои плоды с 2017 года.

Идет стабильное финансирование и в достаточном количестве. Ярким показателем стали Азиатские Игры в закрытых помещениях, которые прошли в 2017 году в Ашхабаде (Туркменистан). Тогда сборная Кыргызстана завоевала рекордное количество наград в истории суверенного государства – 20 медалей. Проявили себя борцы греко-римского стиля, бегуны, тяжелоатлеты, джиу-джитсеры и даже единоборцы по индонезийскому боевому искусству панчек-силат.

Однако на предстоящей Азиаде вряд ли удастся повторить такой успех, поскольку растет конкуренция на Азиатском континенте. Хотя не сомневаюсь, что хорошие результаты могут показать в Ханчжоу борцы. Есть шансы взять медали у боксеров, дзюдоистов. Сборная Кыргызстана, по моему мнению, может в общей сложности завоевать около 15 медалей и это будет хорошим результатом с учетом роста конкуренции в Азии. Кыргызская команда - сильнейшая команда в Центральной Азии после Казахстана и Узбекистана. У этих двух стран хорошее финансирование спорта, а также сильное спортивное лобби в международных соревнованиях.

Китаю постоянно доверяют проведение крупных международных спортивных состязаний. Пекин, как известно, - единственный город в истории, где прошли и летние, и зимние Олимпийские Игры. В Азии сейчас много развитых стран, которые могут проводить соревнования на высоком уровне. Но китайцы доказали, что они могут проводить лучше других.

Большой минус предстоящих Игр – это перенос даты проведения. Изначально они должны были пройти в 2022 году. Но из-за пандемии было решено перенести их на нынешний год. А век спортсменов короток и разница в один год играет роль для некоторых атлетов.

Айсулуу Тыныбекова, например, стала старше на год. Конечно, может, она подойдет на пике формы. Но мы видим, что в последние пару лет ее результаты нестабильны по сравнению с 2019-2020 годами. Из-за переноса даты пришлось перенести время и других международных соревнований, из-за чего нарушается цикл тренировок и подготовки спортсменов. Но кыргызские спортсмены не прерывали тренировки и во время пандемии, тогда как многие атлеты в мире взяли паузу. Что касается прогноза на отдельные виды спорта, то хуже дела обстоят у командных видов спорта.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: газета "Шелковый путь"