В Чолпон-Ате судьи обсуждают вопросы экологического правосудия

Верховный суд Кыргызской Республики и Ассоциация судей Кыргызстана при поддержке ПРООН, проекта USAID "Укук булагы" в городе Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области проводят международную конференцию судей по вопросам доступа к экологическому правосудию. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В работе конференции принимают участие около ста представителей государственных органов, судей, юристов, международных экспертов и экологов. Также участвуют представители судебных систем из Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Республики Молдова, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ПРООН, ЕЭК ООН, USAID и других международных организаций.

Участники рассмотрят широкий спектр вопросов экологического правосудия, открывая возможность диалога и сотрудничества между судебными системами региона. Основная цель конференции - укрепление регионального сотрудничества между судебными системами и другими заинтересованными сторонами в реализации политики в области экологических прав и правосудия.

Со словами приветствия от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова выступил Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов. В речи Главы государства отмечалось, что изменения климата касаются всех стран мира, в том числе и Кыргызстана, имеющего тысячелетние ледники. Поэтому вопросы экологии и зеленой экономики являются одними из главных приоритетов государственной политики Кыргызской Республики.

"Нельзя переоценить значимость настоящей конференции как перспективной площадки для развития открытого диалога и объединения усилий судебного сообщества стран Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа, международных организаций по решению вопросов, связанных с доступом к экологическому правосудию.

Мне вдвойне приятно, что международная конференция судей столь высокого уровня в первый раз по инициативе Верховного суда Кыргызской Республики проходит в нашем регионе. И очень символично, что она проводится на берегу озера Иссык-Куль, являющемся жемчужиной Кыргызстана.

Хотел бы подчеркнуть и актуальность выбранной темы конференции. Ведь мы живем в эпоху глобализации, которая, как общемировая тенденция развития современного общества, охватывает все сферы человеческой деятельности, в том числе судебную систему, оказывает влияние на систему законодательства каждого государства и становится одним из факторов, определяющих основные пути развития государств, что требует от правового сообщества выработки новых способов взаимодействия, механизмов консолидации, координации", - говорилось в речи Главы государства.

Далее выступил председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков в своем выступлении отметил, что природа не имеет границ, национальности, традиций, языка или личных интересов, а экологические проблемы касаются всех нас, то и разрешение их возможно лишь подобными масштабными усилиями.

"Судебная власть, которая является одной из ветвей государственной власти, не должна быть исключением в таких усилиях.

Считаю, что споры, связанные с экологией, должны разрешаться и быть урегулированными быстро и эффективно в досудебном порядке. Многолетние судебные тяжбы могут иметь негативное влияние на окружающую среду. Поэтому лишь крупные и сложные дела должны рассматриваться в суде.

Суть экологической справедливости заключается в борьбе с разрушением окружающей среды и искоренении несправедливости, чтобы обеспечить достойную и процветающую жизнь нынешним и будущим поколениям.

При рассмотрении этой категории дел судьи должны проявлять высокий профессионализм, принципиальность и беспристрастность.

Полагаю, что международная конференция, посвященная экологическому правосудию, будет эффективной", - сказал Замирбек Базарбеков.

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева отметила, что на глобальном уровне ПРООН активно выступает за экологическую справедливость, уделяя особое внимание цели №16 устойчивого развития, которая призывает к созданию мирных, инклюзивных обществ, облегчению доступа к правосудию и развитию подотчетных институтов.

"Однако истинная сила этих глобальных принципов заключается в их воплощении и применении на региональном и национальном уровнях. Для ответа многогранным вызовам, связанных с экологической справедливостью, ПРООН разработала комплексную глобальную стратегию экологической справедливости, направленную на усиление подотчетности, защиту "экологических прав" и укрепление экологического верховенства права. Необходимо, чтобы эти глобальные стратегии были адаптированы и учитывали особые потребности и условия Кыргызской Республики и всего региона", - заявила Александра Соловьева.

И.о. Директора отдела Демократии и Управления Миссии USAID в Кыргызской Республике, Дэвид Хунзикер, выразил глубокую благодарность Главе государства и организаторам мероприятия.

"Эта конференция, собравшая судей, экологических экспертов и высших представителей министерств и ведомств, несомненно, обладает великим потенциалом для стимулирования перемен на местном, национальном и мировом уровнях", - отметил Дэвид Хунзикер.

Ожидается 15 выступлений в рамках пяти пленарных сессий, на которых будут затронуты вопросы: международных тенденций в продвижении экологической справедливости и верховенства права, экологические процессуальные права, укрепления международного сотрудничества в интересах экологической справедливости, международный опыт судебных систем в продвижении экологической справедливости, опыт реализации судебной защиты экологии в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также перспективы регионального сотрудничества в интересах экологической справедливости.