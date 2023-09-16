В КР может открыться филиал "Shanghai Pudong Development Bank"

Торговый представитель при Министерстве экономики и коммерции КР в КНР Жусубали Торомаматов провел встречу с руководством Сианького отдела "Shanghai Pudong Development Bank", где сообщил о деятельности Торгового представительства и планах развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Также он особо отметил интерес Торгового представительства в налаживании прямых финансовых механизмов для расчета в китайских юанях (CNY) и необходимости проведения всех торговых операций путем банковских переводов. В частности, о том, что данный механизм смог бы облегчить процесс импорта кыргызской продукции в Китай.

В свою очередь, руководство "Shanghai Pudong Development Bank" выразило готовность в содействии по развитию и продвижению совместных проектов, в том числе и электронной коммерции. А также проработки вопроса по налаживанию механизмов для удобного расчета в китайских юанях, с целью обеспечения торговых операций для кыргызского малого и среднего бизнеса. В частности, рассмотрения возможности открытия филиала на территории Кыргызстана и предоставления банковских счетов кыргызским предпринимателям.

Справочно: Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. (SPDB) - китайский коммерческий банк, базирующийся в городе Шанхай. По размеру активов входит в тридцатку крупнейших банков мира и занимает 11-е место в КНР. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2019 год занял 65-е место среди двух тысяч крупнейших публичных компаний мира.