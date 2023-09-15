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Ташиев призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий

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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий к Кыргызстану, сообщает 24.kg со ссылкой на видео в соцсетях, которое опубликовал его помощник Откурбек Рахманов.

Он отметил, что сегодня годовщина трагедий, которые произошли в Баткене 15-16 сентября прошлого года.

"Погибли десятки военнослужащих и мирных жителей. Это произошло из-за нерешенных проблем, связанных с границей, и из-за того, что соседняя страна напала на наше государство. Я являюсь председателем комиссии по демаркации и делимитации госграницы. До сегодняшнего дня мы пытались решить вопрос мирным путем и продолжаем это делать. Глава государства направляет нас, чтобы мы решили вопросы путем переговоров. Но в то же время нужно сказать, что действительно в прошлом году в отношении нашего государства совершен акт агрессии. Впредь мы не позволим проявлять такую агрессию", - сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, ранее соседняя республика предъявляла нам территориальные претензии.

"Мы отвечали, что претензий не должно быть. Недавно мы нашли новые документы. Согласно ним мы знаем, что многие кыргызские земли перешли Таджикистану. Мы можем обосновать это историческими, юридическими документами. Если соседняя страна не откажется от своих территориальных претензий, то мы тоже будем предъявлять их. У нас на это и сил и возможностей хватает. У нас есть возможность вернуть нашли земли, которые перешли РТ десятки, а то и сотни лет назад", - заявил глава ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/432293
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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