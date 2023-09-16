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Военнослужащие провели субботник на братском кладбище "Кызыл-Аскер"

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- Светлана Лаптева
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Военнослужащие Кыргызстана принимают активное участие в субботнике, приуроченного к Национальному дню чистоты.

Напомним, накануне Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора призвало кыргызстанцев к участию в данном субботнике.

"Призываем всех граждан поддержать акцию, совместными силами способствуя чистоте и облагораживанию территорий. Акция была впервые проведена 8 октября 2022 года, собрано и вывезено более 600 тонн мусора. Главной целью акции являются внедрение в общество культуры раздельного сбора отходов, повышение экологической культуры у граждан.", - говорится в сообщении.

Мэрия Бишкека также попросила горожан выйти на общегородской субботник, и особое внимание обратить на очистку ирригационных сетей, парков и скверов

Личный состав Вооруженных Сил Кыргызской Республики принимая активное участие в общереспубликанском субботнике, очищает прилегающие к частям территории, чистит арычные системы от бытового мусора, листьев и веток. Так военнослужащие Сил воздушной обороны, в частности, в/ч 97632 оказывают содействие в проведении очистки территории Братского кладбища "Кызыл-Аскер", где на воинском участке захоронены воины, умершие от ран во время Великой Отечественной войны.


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URL: https://www.vb.kg/432296
Теги:
Министерство обороны, субботник, армия, Бишкек, Кыргызстан
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