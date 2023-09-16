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Тилек Усупов: Ташиев дал сигнал соседям, что необходимо искать компромисс

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев верно обозначил позицию Кыргызстана по поводу границы и территориальных претензий Таджикистана к нашей стране. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, в данном случае это принципиальная позиция.

"Если мы будем идти только на уступки в ущерб своим интересам, то уважение к нашей стране никогда не будет. Поэтому правильно, что Ташиев высказал подобное мнение. При этом глава ГКНБ дает четко понять, что хоть документы имеются, но территориальных претензий к соседней стране не будет. В данном случае это сигнал соседям, что необходимо искать компромисс, иначе все это затянется еще на несколько лет. А никому из нас сейчас это не выгодно в сложившейся экономической ситуации", - сказал Тилек Усупов.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий к Кыргызстану.

"Мы отвечали, что претензий не должно быть. Недавно мы нашли новые документы. Согласно ним мы знаем, что многие кыргызские земли перешли Таджикистану. Мы можем обосновать это историческими, юридическими документами. Если соседняя страна не откажется от своих территориальных претензий, то мы тоже будем предъявлять их. У нас на это и сил и возможностей хватает. У нас есть возможность вернуть нашли земли, которые перешли РТ десятки, а то и сотни лет назад", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/432300
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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