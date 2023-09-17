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В Бишкеке участились случаи ДТП с участием новых автобусов

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Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" провело экстренное собрание среди водительского состава с участием директора предприятия Бакытбека Темикеева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос по проблеме участившихся случаев ДТП с участием новых автобусов. Поставлены задачи по принятию крайне жестких и оперативных мер по исключению подобных случаев.

Отметим, глава предприятия поручил усилить практику при приёме новых водителей, и обязал начальников автокалон и инженеров проводить постоянную работу с ними.

Также, Бакытбек Темикеев поднял вопрос о выполнении приказа о безналичном расчёте в автобусах Бишкека. Директор напомнил водителям, что при выявлении о получении водителями наличных с пассажиров будут приняты соответствующие меры наказания вплоть до увольнения.


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URL: https://www.vb.kg/432305
Теги:
Бишкек, автобусы
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