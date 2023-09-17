Камчыбек Ташиев: Раньше миллиарды сомов уходили на взятки чиновникам

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с молодежью в Баткене заявил, что по поручению президента КР будет продолжать непримиримую борьбу с коррупцией в стране.

"В прошлом году наш бюджет составлял 505 млрд сомов, а в этом году он уже вырос до 557 млрд сомов. Почему бюджет так вырос и где раньше были эти недостающие миллиарды?

Вообще то уважаемые соотечественники, эти деньги и раньше были, но они уходили в левый карман, обогащая не чистых на руку лиц. Миллиарды сомов уходили на взятки чиновникам из госструктур, в том числе из правоохранительных органов, начиная от милиции, прокуроров и заканчивая ГКНБ. В итоге таможенная служба максимально собирала 38 млрд сомов, а на сегодняшний день мы уже собираем 102 млрд сомов таможенных отчислений. Налоговая служба раньше собирала 60 млрд сомов, а сегодня мы получаем 120 млрд сомов.

Мы сейчас жестко боремся с теми лицами, которые не платили налоги и воровали. Я, например, как руководитель ГКНБ не смотрю на какие-либо личные либо родственные отношения. Моя единственная цель - государство. Если в бюджет поступают все средства, то я радуюсь, нет – будем наказывать виновных. Кто бы не был этот человек: родственник, сват либо министр, он будет нести ответственность. Мне такое поручение дал президент - не смотреть на заслуги либо должности. Мы не собираемся преследовать просто так. Если человек не виновен, то ему нечего бояться. Если же он нанес вред государству, то от возмездия закона ему не уйти", - заявил Ташиев.