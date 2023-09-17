Умер поэт Николай Добронравов

Умер лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Об этом сообщила "Экспресс газета", и это подтвердил певец Николай Басков.

Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года. Причиной смерти назвали долгую и продолжительную болезнь.

Муза Добронравова

Добронравов был женат на композиторе Александре Пахмутовой, которая писала мелодии к его стихам.

Отвечая на вопрос о семейном счастье, Добронравов вспоминал цитату из "Маленького принца": "Любить - это не смотреть друг на друга. Любить - значит, смотреть в одном направлении".

Летописец страны

Тексты Добронравова воспевали труд и романтические для граждан СССР профессии, как, например, летчика или геолога. Случалось, что заказчиком выступала власть. Так, его с женой отправили на Братскую ГЭС и поручили до 31 января 1962 года написать песню, "достойную наших ребят". В результате родился цикл песен "Таежные звезды", главным в котором гремит "Главное, ребята, сердцем не стареть!".

Пахмутова вспоминала, что их с супругом однажды вызывали "наверх" и просили написать песню о первом полете человека в космос. Сложность заключалась в том, что композицию нужно было записать еще до того, как Гагарин оказался на орбите. В результате родилась "Заря космического века".

Такие песни, как "И вновь продолжается бой!" "Только так победим!" и "Любовь, комсомол и весна", хоть и были созданы по заказу власти, до сих пор исполняются многими музыкантами и обрастают кавер-версиями.

Источник: lenta.ru