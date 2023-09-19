Си Цзиньпин: Необходимо приложить усилия для создания прекрасного Синьцзяна

Си Цзиньпин посетил Синьцзян-Уйгурский АР после возвращения в Китай по окончании 15-й встречи лидеров стран БРИКС и завершении своего государственного визита в ЮАР.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал твердо закрепить понимание стратегического положения Синьцзяна в общенациональной ситуации и более эффективно строить прекрасный Синьцзян в процессе осуществления модернизации в китайском стиле. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и председателем Центрального военного совета, сделал это заявление в Урумчи, заслушивая доклады о работе парткома и народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, а также Синьцзянского производственно-строительного корпуса.

Председатель КНР потребовал прилагать всесторонние, тщательные, практические и последовательные усилия, чтобы в процессе китайской модернизации создать прекрасный Синьцзян, который будет единым, гармоничным, процветающим и культурно развитым, со здоровой экологией и населением, наслаждающимся мирным трудом и спокойствием.

Признавая достижения Синьцзяна в различных аспектах, Си Цзиньпин подчеркнул, что деятельность, связанная с этим регионом, имеет особое значение в работе партии и государства и касается общей задачи по всестороннему превращению Китая в сильное модернизированное социалистическое государство и по продвижению дела великого возрождения китайской нации.

Необходимо прилагать усилия не только для решения актуальных проблем, которые в настоящее время влияют на развитие и стабильность Синьцзяна, но и для разработки долгосрочных планов фундаментальной, основополагающей и продолжительной работы по обеспечению устойчивого процветания и долговременного порядка в регионе, указал китайский лидер.

Поддержание социальной стабильности является главным приоритетом, акцентировал внимание Си Цзиньпин, призвав усилить координацию между сохранением стабильности и продвижением развития - двумя аспектами, которые, по его словам, стимулируют друг друга. Он также призвал повышать уровень верховенства закона, чтобы создать прочный правовой фундамент для обеспечения стабильности.

Механизм предотвращения и устранения основных рисков и потенциальных опасностей надлежит усовершенствовать, отметил Председатель КНР, добавив, что борьба с терроризмом и сепаратизмом должна интегрироваться с основанной на законе непрерывной работой по поддержанию стабильности.

Формирование сильного чувства общности китайской нации является важнейшим направлением работы КПК по этническим вопросам в новую эпоху и любой работы, проводимой в районах компактного проживания этнических меньшинств, подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, следует решительно внедрять обучение стандартному устному и письменному китайскому языку, чтобы повышать среди населения уровень практического владения им.

Си Цзиньпин также отметил важность усиления охраны и использования памятников культуры и объектов культурного наследия с тем, чтобы прививать кадровым работникам и народным массам правильное понимание государства, нации, истории и религии.

Китайский лидер призвал усилить просвещение молодежи и подростков в области современной цивилизации и популяризацию среди них научных знаний, а также поощрять их к участию в современной жизни. Вместе с этим, он указал на важность активного внедрения нового типа урбанизации, ориентированной на человека, и содействия обменам и взаимным контактам между представителями всех этнических групп.

Си Цзиньпин заявил, что Синьцзян должен брать на себя инициативу при использовании новых возможностей, возникающих в результате стремления нации к созданию новой архитектоники развития, продвижению высококачественного развития и модернизации в китайском стиле.

Синьцзян, продолжил Председатель КНР, должен продвигать инновации в науке и технологиях, стимулировать и развивать индустрии с уникальными преимуществами, активно развивать нарождающиеся отрасли. Необходимо ускоренными темпами формировать современную промышленную систему, которая отражала бы специфику и преимущества Синьцзяна, и способствовать продвижению региона по пути высококачественного развития.

Чтобы достичь социальной стабильности и высококачественного развития в Синьцзяне, отметил Председатель КНР, самую сложную задачу необходимо выполнить в сельской местности. Важными рычагами развития должны стать укрепление и расширение результатов борьбы с бедностью и стимулирование подъема сельских районов, сказал он.

Си Цзиньпин призвал наращивать промышленное сотрудничество и кадровые обмены между Синьцзяном и другими регионами Китая, поощрять и поддерживать жителей Синьцзян-Уйгурского АР приезжать на работу в другие регионы страны, а жителей последних - селиться и открывать бизнес в Синьцзяне.

Учитывая, что Синьцзян обладает уникальными географическими преимуществами, указал китайский лидер, регион должен ускорить строительство, чтобы превратиться в аванпост открытости Китая, обращенной на запад. Как подчеркнул Си Цзиньпин, члены КПК и кадровые работники должны сохранять тесную связь с народными массами. По его словам, партийные ячейки на низовом уровне надлежит усилить, чтобы своевременно узнавать о том, что волнует людей, разрешать их сложности и проблемы.

Председатель КНР отметил необходимость активно рассказывать истории о Синьцзяне в новую эпоху по различным каналам, чтобы показывать открытый и уверенный в себе Синьцзян, а также опровергать ложные и вредные слухи об этом регионе. Си Цзиньпин призвал наращивать открытость Синьцзяна в сфере туризма, поощряя приезжать сюда отечественных и иностранных путешественников.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул важность сохранения общего партийного руководства и укрепления партийного строительства в Синьцзяне. Он отметил, что важно твердо отстаивать авторитет ЦК КПК, а также его централизованное и единое руководство. При заслушивании докладов присутствовал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци.

Источник: silunews.kg