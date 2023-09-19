Научно обоснованное управление водными ресурсами помогает фермерам СУАР

Как известно, вода - фундаментальный природный и экономический ресурс, имеющий стратегическое значение. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая долгое время сталкивался с проблемой неравномерного пространственно-временного распределения водных ресурсов, испытывая острый дефицит воды. В последние годы Синьцзян работает над оптимизацией управления водными ресурсами, переходя от менее эффективного и несистемного подхода к научно обоснованному. Это привело к ускоренному формированию единой, научной и эффективной системы управления водными ресурсами.

Благодаря этому, как сообщает газета "Жэньминь жибао" в Синьцзяне наблюдается непрерывное улучшение экологической обстановки. Экономика и общество развиваются более высокими темпами, постоянно укрепляются чувства удовлетворенности и безопасности жителей автономного района. 15 марта 2021 года водохранилище "Дахэянь" в горах к северу от одноименного поселка в районе Гаочан города Турфан Синьцзяна официально начало подачу воды на эти территории, сильно нуждающиеся в ней. Водохранилище было построено для хранения избыточной воды зимой и летом и подачи ее для орошения весной и зимой. В результате этого надежность обеспечения водой для орошения выросла с 75% до 90%.

Ниже по течению от водохранилища "Дахэянь" расположена садовая ферма "Хунлюхэ". Местный аграрий Ли Сяньшуй рассказал, что раньше в период цветения винограда в мае часто не хватало воды, а в июле-августе, наоборот, наблюдался ее избыток. Однако теперь ситуация изменилась. Перед наступлением пика поливного сезона фермеры заблаговременно подают заявку на потребность их в воде, и водохранилище обеспечивает достаточное водоснабжение. Это позволило значительно увеличить урожай винограда до трех с лишним тонн с 1 му /667 кв. м/.

По состоянию на конец 2022 года в Синьцзяне насчитывалось 671 водохранилище общим объемом 12,13 млрд куб. м. Через них было подано в общей сложности 54,27 млрд куб. м воды на сельскохозяйственные нужды и 36,7 млрд куб. м на пополнение стока водоемов для улучшения их экологического состояния. Водохранилища за счет рационального использования водных ресурсов сыграли значительную роль в создании социальных, экономических и экологических выгод.

Как пишет газета "ЖЭньминь жибао", в южной части города Корла Баянгол-Монгольского автономного округа Синьцзяна находится парк водно-болотных угодий реки Дуцзюань площадью 5400 му /3,6 млн кв. м/. Здесь высажено более 10 тысяч деревьев и кустарников, а также большое количество водных растений, которые служат "зелеными легкими" города. Для обеспечения значительных потребностей в поливе этого масштабного "зеленого" проекта туда направляют очищенную воду с завода по переработке сточных вод, расположенного в нескольких километрах к югу от Корлы. В результате тщательной очистки бытовые сточные воды соответствуют первой категории качества. Ежесуточный объем подачи воды в парк водно-болотных угодий реки Дуцзюань варьируется от 30 тыс. до 50 тыс. куб. м, что позволяет экономить примерно от 9 млн до 15 млн куб. м воды ежегодно.

"В настоящее время 22 процента воды для полива городской растительности является вторичной, ее годовой объем потребления составляет 15 млн куб. м. Это не только снижает расходы на озеленение городских территорий, но и сохраняет поверхностные и подземные водные ресурсы", -заявил Го Вэй, заместитель директора Центра садоводства и озеленения города Корла.

Озеро Баграшкель в уезде Боху Синьцзяна - крупнейшее пресноводное внутриматериковое озеро в Китае, когда-то столкнулось с рядом таких проблем, как снижение уровня воды, сильное загрязнение и утрата биоразнообразия. По сообщению Лю И, директора экологического департамента уезда Боху, были предприняты значительные меры для решения этих вопросов. 29 прямых или косвенных выпусков сточных вод в озеро были полностью ликвидированы. С 2018 года в озеро Баграшкель было переброшено примерно 807 млн куб. м воды из реки Кайду, чтобы улучшить циркуляцию воды в озере и повысить ее качество.

В настоящее время уровень воды в озере Баграшкель поднялся почти на 2 метра, достигнув 1047 метров. Качество воды теперь в целом соответствует стандарту класса III по пятиступенчатой системе качества воды в стране. Вслед за улучшением экологической обстановки увеличивается разнообразие и численность диких птиц на озере Баграшкель. По наблюдениям исследователей, во время миграций через озеро перемещаются 198 видов птиц, их число достигает сотен тысяч. Озеро Баграшкель также является крупнейшей рыболовной базой в Синьцзяне.

Благодаря продвижению и популяризации эффективного водосберегающего земледелия, сельскохозяйственное производство в Синьцзяне совершило новый рывок. В этом году урожай зерновых в автономном районе достиг 7,01 млн тонн, установив новый исторический рекорд. Кроме того, повысилось количество сбора и улучшилось качество различных местных фруктов и орехов.

В поселке Наомаоху уезда Иу города Хами Синьцзяна находятся обширные плантации поздносозревающей хамиской дыни. "В этом году весь урожай был продан, средний доход с 1 му составил около 4000 юаней /550 долл. США/", - сказала Лян Цзюаньин.

В этом году она собрала урожай хамиской дыни с площади 290 му /193,33 тыс. кв. м/. По словам женщины, увеличение дохода от хамиской дыни стало возможно благодаря передовым технологиям возделывания и использованию подземного капельного орошения.