"Айыл Банк" начнет выдавать кредиты фермерам и по исламским принципам

Служба водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Кыргызской республике презентовала проект "Развитие орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях", который финансируется Исламским Банком Развития. Как заявили на встрече с журналистами представители проекта, он предназначен для оказания приоритетной поддержки мелким фермерам, чтобы помочь поднять производительность сельского хозяйства и снизить потери урожая. Женщины и молодежь являются одними из ключевых бенефициаров (30% от портфеля финансирования).

В проект также включен еще один целевой подкомпонент "Улучшение сельскохозяйственного производства и добавленной стоимости" на приобретение сельскохозяйственных ресурсов и оборудования через исламские окна государственных банков.

Два государственных банка – ОАО "Айыл Банк" и ОАО "РСК Банк", имеющие соответствующую лицензию Национального банка КР на ведение банковских операций по исламским принципам, являются агентами по реализации технической помощи ИБР.

Целевыми отраслями данного проекта на принципах исламского финансирования являются растениеводство, садоводство, животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции. Максимальный срок финансирования – 54 месяцев со льготным периодом до 6 месяцев, гибким графиком и наценкой для конечного бенефициара/клиента, если перевести в процентное выражение - около 6%.

С января 2023 года за 8 месяцев в рамках вышеуказанного Проекта ИБР Исламским окном ОАО "РСК Банк" выдано финансирование на общую сумму 45 млн. сом. По категории "Растениеводство" всего выданы 30 финансирований на общую сумму 18.2 млн. сом. По категории "Животноводство" всего выданы 22 финансирований на общую сумму 23.9 млн. сом. Из бенефициаров, которые получили финансирование по линии ИБР 18,52% составляют женщины, 7,41% молодёжь.

22 августа текущего года, ОАО "Айыл Банк" подписано Агентское соглашение с Министерством финансов КР. Ожидается запуск финансирования по линии ИБР через Исламское окно ОАО "Айыл Банк" в ближайшие месяцы.

Через филиальную сеть ОАО "РСК Банк" в настоящее время можно получить исламское финансирование в Бишкеке, Нарынской, Иссык-Кульской и Ошской, Жалал-Абадской областях.

Со стороны Отдела Управления Проектом при Службе водных ресурсов на вопросы журналистов отвечали:

– Директор Отдела управления Проектом "развития орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях" Службы водных ресурсов Министерства сельского хозяйства КР - Муса Алиярович Имаров;

– Руководитель Исламского окна ОАО "РСК Банк" Эстер Кочорбаевич Аймукамбетов;

– консультант по продвижению и пропаганде исламских принципов Жумадыл Ахматжан ;

– координатор финансирования по исламским принципам Айсулу Калыбековна Тынышова

В частности, они рассказали о понятиях, терминах, применяемых в исламском финансировании:

1. Исламские принципы банковского дела и финансирования– принципы и правила осуществления банковских операций и сделок в соответствии со стандартами Шариата. Под стандартами Шариата понимается совокупность правил осуществления экономической или иной деятельности, разработанных и утвержденных международными организациями, устанавливающими стандарты ведения исламского банковского дела (Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов, Совет исламских финансовых услуг).

2. Банк, имеющий "исламское окно"- банк, предоставляющий услуги в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования в рамках соответствующего подразделения ("исламского окна") при наличии соответствующей лицензии;

3. Договор мурабаха - это договор по продаже товара, приобретенного банком по заявке клиента, либо находящегося в собственности банка к моменту обращения клиента. Цена продажи предмета договора мурабаха клиенту состоит из суммы цены закупа товара, наценки банка, выплат третьей стороне (расходы на транспортировку, страховка, обязательные государственные платежи и другие обязательные платежи в пользу третьих лиц)

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4. Договор иджара - это договор, согласно которому арендодатель предоставляет арендатору в наем (аренду) на согласованный срок за определенную плату имущество, которое арендодатель приобретает в собственность по заявке клиента, или находящееся в собственности арендодателя к моменту обращения арендатора, или имущество, на которое арендодатель приобретает право пользования по заявке арендатора. Также договор иджара может подразумевать финансирование услуг, согласно которому по заявке арендатора арендодатель приобретает право на получение услуг с последующим предоставлением данного права арендатору на согласованный срок за определенную плату.

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