Жапаров и Ташиев делают нечто большее, чем просто строят мир с РТ

"Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути" - этой строчкой из старой песни вполне можно проиллюстрировать последние события, связанные с нарастанием кыргызско-таджикской напряженности.

Сначала определенную часть кыргызской (да и таджикской) общественности взбаламутили высказывания Ташиева относительно обнаруженных документов, касающихся кыргызско-таджикских территорий. За которые и кыргызы запросто могут поспорить с соседями, и претендовать на их возвращение – так, как это обычно делает таджикская сторона. Кое-кто воспринял генеральские слова чуть ли не как предвестник военной угрозы…

На самом деле Камчыбек Ташиев спокойно, миролюбиво, но твердо дал понять: мы тоже не лыком шиты и нам тоже есть за что бороться. И еще неизвестно, у кого на что больше прав.

Всем известна линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920-30 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР. Недавно появилось еще одно выражение – "линия Суровикина". Это оборонительные сооружения в районе российско-украинского фронта. В Кыргызстане есть "линия Ташиева", который тоже всеми силами и мерами укрепляет границы и вооружается. По принципу "Хочешь мира – готовься к войне". Мы хотим только мира. Но, как показывает практика, лучшая гарантия ненападения со стороны соседей – хорошо укрепленная и усиленная граница.

Другая новость и другой вопрос, на который ищут ответ и в Кыргызстане, и в Таджикистане, - почему президент Садыр Жапаров раньше других покинул Душанбе после пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и не остался на дополнительные мероприятия для президентов.

Многими этот поступок кыргызского президента тоже был воспринят как вызов, как демарш, чуть ли не как проявление неуважения к региональным коллегам.

На каких именно мероприятиях не побывал Жапаров и многое ли он из-за этого потерял? Пропустил он, как оказалось, "вечер дружбы" с прогулкой среди фруктовых пирамид, а также выставку "ЭКСПО Центральная Азия – 2023". Ну не увидел президент великолепия из дынь-арбузов и роскошных ковров. Все это наверняка очень красиво, однако красотой хорошо любоваться с легким сердцем. Когда решены основные проблемы, получены ответы на важнейшие вопросы и остается только расслабиться и насладиться соседским гостеприимством.

Заметим: уехал Жапаров без вызова и демарша. Дверью не хлопал. О чем-то – явно в дружелюбном тоне – поговорил с Рахмоном, пожал руки ему и Шавкату Мирзиееву, а после и остальным участникам встречи. И более чем вежливо откланялся. Не остаться у него были веские причины. Во-первых – напряженный рабочий график. А во-вторых – ни с кем не споря и никому не предъявляя никаких претензий, с улыбкой дал понять, что фрукты фруктами, а развитием отношений с соседним Таджикистаном он недоволен.

За три года, которые находится у власти, президент Жапаров очень вырос как дипломат. Это мы имели возможность наблюдать на самых разных уровнях и в самых разных ситуациях. Вот и сейчас он не теряет надежды решить все приграничные вопросы исключительно мирным, дипломатическим путем. Прозрачно намекая Эмомали Рахмону: мы – за мир и дружбу, и вас призываем к такому же разумному, взвешенному подходу к нашим общим проблемам.

Необъясним пока тот факт, что кыргызская оппозиция, так яростно боровшаяся против передачи хоть клочка нашей земли Узбекистану и развернувшая настоящую "кемпир-абадскую войну", сейчас молчит. Не слышится из оппозиционного лагеря ни одного слова в защиту кыргызских земель, на которые прямо или косвенно претендуют затягивающие переговоры по делимитациии и демаркации таджики. Оппозиционеры упорно делают вид, что кыргызско-таджикские отношения – это дело только Жапарова и Ташиева и больше никого не касаются. Чего выжидают? На что надеются? Скорее всего – на то, что конфликт все же наберет силу и выльется в открытое вооруженное противостояние. Тогда у них, у оппозиционеров-"патриотов", появится повод во всем обвинить действующую власть… И на фоне кровопролитных событий на границе навязать стране еще и очередной государственный переворот.

А между тем Жапаров и Ташиев делают сейчас нечто большее, чем просто стремоение самым мирным способом урегулировать разногласия с Таджикистаном. Они, по сути, сдерживают открытие в Центральной Азии второго фронта против России и Китая (о чем давно мечтают наши западные "партнеры"). Англосаксам крайне необходимо создать очаг нестабильности у рубежей России и Китая для их ослабления.

Что будет, если силам, исподволь стравливающим между собой народы Центральноазиатского региона, удастся добиться желаемого? (Того, что народы стравливаются извне, со стороны Запада, не отрицают уже и сами США, анонсируя проект "Большая Центральная Азия.) А будет то, что в регионе начнет концентрироваться военная сила против России и Китая, с созданием "зоны безопасности" и консолидацией государственных и международных финансовых институтов под эгидой США с целью полного контроля над ресурсами. Не секрет ведь, что всякое мировое противостояние – это прежде всего борьбы за ресурсы.

Каждый раз, садясь с Садыром Жапаровым за стол переговоров, Эмомали Рахмон "подчеркивает важность продолжения регулярного политического диалога". Сколько еще может длиться этот малопродуктивный диалог? Не боится ли президент Таджикистана, льющий воду понятно на чью мельницу, что сам однажды не успеет выплыть?