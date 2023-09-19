Известный итальянский документалист снял фильм про Кыргызстан

Известный итальянский документалист Марио Джани приехал в Кыргызстан снять фильм о кочевой культуре. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, 80-летний режиссер ведет несколько телепередач в Италии, его фильмы набирают на Youtube миллионы просмотров. Он рассказывает о людях, их нравах, культуре и традициях. Тур для съемочной группы организовал Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

В Кыргызской Республике Марио Джани впервые, узнал он о нашей стране случайно.

"Это забавная история – я поехал в автосервис поменять разбитое стекло, а менеджером той мастерской в Италии оказалась симпатичная девушка из Кыргызстана. Она и рассказала мне о вашей стране. Я до этого никогда здесь не был, хотя много путешествую. Поэтому вернувшись домой, я начал искать информацию о Кыргызстане и нашел очень много интересного для себя. Я позвонил в кыргызское посольство в Италии, рассказал, что хочу снять фильм, и вот я здесь", - рассказал в интервью Фонду туризма итальянский документалист.

Марио Джани исколесил полмира, был в Китае, Индии, Океании и Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америке. Но всегда хотел увидеть, как живут кочевники. И вот мечта сбылась. Джани с командой проехал по селам южного берега Иссык-Куля, прожил несколько дней на озере Сон-Куль в юрточном лагере "Nomad"s dream".

"Мы 11 дней путешествовали по Кыргызстану, проехали полторы тысячи километров и, кажется, сняли все самое интересное. Очень занимательно было пообщаться с простыми людьми, которые живут в селах. Было интересно снять на камеру и быт кочевников, которые живут в юрте, мне и самому понравилось это жилище", - отметил Джани.

Документальный фильм о Кыргызской Республике Джани планирует завершить за несколько месяцев. Итальянец пообещал обязательно показать его всем кыргызстанцам.

Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике благодарит Сергея Глуховерова и Асель Дилдебаеву за помощь в организации тура.