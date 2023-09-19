В Бишкеке прошло открытие масштабного хакатона "Стартап-Нация"

В Бишкеке прошло официальное открытие первого масштабного хакатона в Кыргызстане "Стартап-Нация". Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, 10 топовых стартапов уже представили свои проекты на аллее стартапов, а более 10 компаний стали участниками ярмарки вакансий, которая проходила в рамках мероприятия

20 сентября в Инновационном Центре состоится ожидаемый финал проекта "Стартап-Нация" и торжественное награждение победителей.

Справка: "Стартап-Нация" - это проект, который собрал более 1000 участников на своем открытии 40+ менторов поддерживали команды, а призовой фонд в размере $16,000 стал мощным стимулом для реализации идей