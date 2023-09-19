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В Бишкеке прошло открытие масштабного хакатона "Стартап-Нация"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошло официальное открытие первого масштабного хакатона в Кыргызстане "Стартап-Нация". Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, 10 топовых стартапов уже представили свои проекты на аллее стартапов, а более 10 компаний стали участниками ярмарки вакансий, которая проходила в рамках мероприятия

20 сентября в Инновационном Центре состоится ожидаемый финал проекта "Стартап-Нация" и торжественное награждение победителей.

Справка: "Стартап-Нация" - это проект, который собрал более 1000 участников на своем открытии 40+ менторов поддерживали команды, а призовой фонд в размере $16,000 стал мощным стимулом для реализации идей


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URL: https://www.vb.kg/432346
Теги:
Бишкек
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