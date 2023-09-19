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В Кыргызстане синоптики прогнозируют снег в ближайшие дни

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- Бермет Таалайбекова
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В Кыргызстане внезапно изменится погода. Ожидаются дожди, переходящие в снег. Об этом сообщает Гидрометцентр при МЧС КР. По его данным, в период с 20 по 22 сентября 2023 года погода в стране резко изменится. Ожидается неустойчивая погода:

20 сентября в отдельных районах ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер западный, скорость будет достигать до 4-9 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью с 21 по 22 и 23 сентября ожидается значительное понижение температуры воздуха.

В Чуйской долине ночью 5...10°, днем 12...17°;

В Таласской долине ночью 1...6°, днем 11...16°;

В долинах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 7...12°, днем 15...20°;

В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью 1...6°, днем 9...14°;

В зоне земледелия Нарынской области температура ожидается ночью 1...6°, местами -1...-3°, днем 9...14°;

В горных районах республики ночью от -2° до +3°, днем 4...9°, в высокогорных районах ночью ожидается -6...-11°, днем от -2° до +3°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.


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URL: https://www.vb.kg/432350
Теги:
погода, Кыргызстан
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