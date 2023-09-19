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Тройное счастье. Мальчики-тройняшки родились в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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В городском перинатальном центре города Бишкек, 15 сентября 2023 года 34-х летняя жительница Октябрьского района г.Бишкек родила тройню на 36 неделе беременности путем операции кесарево сечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По ее данным, это 5 роды женщины. Мальчики родились весом 3 кг 300 гр, 3 кг 660 гр, 3 кг 445 гр.

"Новорождённые находились в отделении детской реанимации. Оказана необходимая медицинская помощь. При стабилизации состояния переведены в отделении 2го этапа выхаживания недоношенных детей. На сегодня состояния родильницы и новорождённых удовлетворительные, готовятся к выписке", - сообщила Жамиля Марипова, главврач ГПЦ.


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URL: https://www.vb.kg/432351
Теги:
новорожденный, родильный дом, Бишкек
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