В скором времени в Бишкеке появится альтернативная дорога

Для разгрузки автомобильных заторов в Бишкек начали строительство новой дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, начался капитальный ремонт переулка Аральский от улицы Элебесова с выходом на улицу Осмонкула.

Тем самым появится альтернативная дорога на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Жибек-Жолу.

Длина проезжей части составляет 1 500 метров, шириною 6 метра.

На сегодняшний день частично заасфальтировали проезжую часть участка от улицы Элебесова до улицы Дачная. Проложили 2 слоя асфальтобетонной смеси, также для удобства горожан в скором времени будет начат капитальный ремонт тротуара от улицы Элебесова до улицы Дачная.

На этом участке ранее были установлены 3 дренажные трубы. Кроме строительных работ были убраны заборы и склады, вышедшие за красную линию.

При благоприятных погодных условиях капитальный ремонт планируется завершить до 10 октября.