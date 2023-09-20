Погода
$ 88.51 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

В скором времени в Бишкеке появится альтернативная дорога

814  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для разгрузки автомобильных заторов в Бишкек начали строительство новой дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, начался капитальный ремонт переулка Аральский от улицы Элебесова с выходом на улицу Осмонкула.

Тем самым появится альтернативная дорога на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Жибек-Жолу.

Длина проезжей части составляет 1 500 метров, шириною 6 метра.

На сегодняшний день частично заасфальтировали проезжую часть участка от улицы Элебесова до улицы Дачная. Проложили 2 слоя асфальтобетонной смеси, также для удобства горожан в скором времени будет начат капитальный ремонт тротуара от улицы Элебесова до улицы Дачная.

На этом участке ранее были установлены 3 дренажные трубы. Кроме строительных работ были убраны заборы и склады, вышедшие за красную линию.

При благоприятных погодных условиях капитальный ремонт планируется завершить до 10 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432353
Теги:
дороги, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  