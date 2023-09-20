В Бишкеке милиция выявила велокрада. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского УВД.

По ее данным, 15 сентября 2023 года в милицию м обратилась гражданка О.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в период с 13 по 15 сентября текущего года, находясь в подъезде одного из многоэтажных домов в микрорайоне "Кок-Жар", тайно похитили велосипед марки "Geleda" стоимостью 12 тысяч сом. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Р.Н., 2002 года рождения, который был водворен в ИВС.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий подозреваемый, указал место сбыта откуда был обнаружен и изъят велосипед пострадавшего лица, который следователем был признан вещественным доказательством и возвращен владельцу.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.