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В Баткене и Бишкеке пройдет фотовыставка "Чек арада"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткене и Бишкеке пройдет фотовыставка "Чек арада". Об этом сообщает Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ-Швейцария".

По ее данным, фотовыставка приурочена к Всемирному дню психического здоровья и призвана привлечь внимание к психологическому благополучию и ментальному здоровью.

Выставка, организованная в сотрудничестве с фотографом Гулизой Урустамбек кызы, приглашает зрителей окунуться в повседневную жизнь жителей приграничных сел, переживающих радостные и грустные моменты, а также ежедневные ритуалы, помогающие им справляться со сложными ситуациями и эмоциями.

"Каждый раз, когда я работаю над фотопроектом, я стараюсь стать частью местной жизни и понять чувства людей, которых я снимаю," - говорит Гулиза Урустамбек кызы. "На этот раз мне особенно грустно от историй, которые я слышала. Однако то, как жители приграничных сел справляются с трудностями, и их сила духа вызывают восхищение. Это то, что вы увидите, посетив нашу фотовыставку."

Цель этой выставки - акцентировать внимание на значимости психического и эмоционального благополучия, взаимоподдержки и содействия внутри сообщества. Поэтому название выставки не только отражает местоположение наших героев в приграничных селах, но и отсылает к социальным и психологическим аспектам, поскольку каждый из нас периодически живет на границе своих психических возможностей.

"Мы сотрудничаем и работаем вместе с местным населением, и каждый день видим огромный и неоценимый вклад каждого сельчанина в психическое и эмоциональное здоровье сообщества в целом," - отмечает Штефан Гроссе Рюшкамп, страновой директор MSF в Кыргызстане. "Мы можем многому научиться у героинь выставки, их выдержке, силе духа и тому, как они справляются со стрессом. Это еще раз подтверждает, что сообщества уже имеют готовые решения для своих проблем, и нам лишь нужно оказать им поддержку".

Далее выставка будет доступна для посещения в Доме культуры сельского округа Кулунду Баткенской области с 19 по 22 сентября. Официальное открытие в Бишкеке состоится 11 октября в 16:00 в Национальном историческом музее, где выставка пробудет до 15 октября.


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URL: https://www.vb.kg/432356
Теги:
Баткенская область, выставка, фотография, Бишкек
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