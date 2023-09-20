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Балтийский федеральный университет открыл представительство в Бишкеке

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Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Канта из Калининграда открыл представительство в Бишкеке, сообщил ректор российского вуза Александр Фёдоров в своём телеграм-канале. Оно начало работать в Кыргызском государственном университете (КГУ) имени Арабаева.

"Наши вузы связывают тесные партнерские и человеческие отношения. Мы обмениваемся студентами, реализуем совместные образовательные программы, Наш стратегический проект - подготовка учителей русского языка - получит важную дополнительную точку опоры", – сказал Федоров.

Представительство университета, как ожидается, будет содействовать развитию созданного в 2023 году в КГУ факультета русского языка и литературы.

"На его базе планируется проведение мероприятий по продвижению русского языка, оказание методической поддержки преподавателям и студентам вуза", - уточнили в посольстве России в Бишкеке.

В начале августа ректор БФУ сообщил, что научные контакты БФУ им. Канта развернулись в сторону Азии и Ближнего Востока. Ректор добавил, что сейчас в университете учатся молодые люди из 42 стран. Значительная часть иностранцев - это граждане Узбекистана, Индии, Казахстана и Китая. Также университет готовится принять студентов из Вьетнама и ряда стран Африки.

Вуз в Калининграде давно наладил прочные партнёрские связи с университетом в Бишкеке. Но главное, между ними установились тёплые человеческие отношения. Вузы проводят академические обмены, реализуют совместные образовательные программы, вместе участвуют в научных исследованиях.

В 2022 году в городе Оше открылся центр Московского государственного университета, в настоящее время идет строительство представительства МГУ в городе Караколе Иссык-Кульской области.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/432357
Теги:
вуз, Россия, Кыргызстан
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