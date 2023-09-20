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Число украинских беженцев в Евросоюзе достигло 10 миллионов человек

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Количество украинских беженцев, прибывших на территорию ЕС с начала конфликта, составляет почти 10 млн человек. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио Sud Radio.

По словам Бретона, украинских беженцев активно принимают в основном Польша, Венгрия, Чехия.

"Эта проблема, которая затрагивает всех нас, она затрагивает нас на юге Европы, она затрагивает нас на востоке", - сказал еврокомиссар.

Он уточнил, что в Чехии количество мигрантов из Украины составляет 440 тыс. человек, 4% от населения страны.

Новый миграционный пакт ЕС, который должен быть принят до конца года, "улучшит защиту наших границ и отношений со странами происхождения, из которых уезжают эти мигранты", пояснил Бретон, добавив, что он также создаст "гораздо более эффективную систему, позволяющую лицам, имеющим право на получение убежища, распределяться по странам-волонтерам".

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/432358
Теги:
Европа, Украина, беженцы
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