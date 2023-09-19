Ваши кулинарные шедевры с бытовой техникой для кухни от Ozon

В наше время, когда технологии неустанно развиваются, кухня трансформировалась в место, где высокотехнологичные устройства, такие как пароварки соседствуют с традиционной посудой. Давайте вместе с Ozon погрузимся в мир современной бытовой техники, которая сделает процесс приготовления пищи проще, быстрее и интереснее.

Мультиварки

Мультиварки стали настоящим открытием для многих домохозяйств. Эти устройства способны заменить сразу несколько приборов, экономя место на вашей кухне. Варьировать режимы, устанавливать таймеры и даже готовить йогурты – всё это теперь можно сделать в одном устройстве.

Плиты и духовки

Современные плиты и духовки оснащены множеством функций, которые облегчат процесс приготовления различных блюд. Конвекция, гриль, таймер и многое другое помогут вам достичь идеального результата.

Блендеры

Блендеры – универсальные помощники на кухне. Они способны измельчать продукты, взбивать кремы, делать пюре и многое другое. С блендером вы сможете раскрыть новые горизонты кулинарного искусства.

Пароварки

Пароварки помогут сохранить полезные свойства продуктов, готовя их на пару. Этот метод приготовления пищи рекомендован для тех, кто следит за своим здоровьем.

В пароварке можно приготовить множество разнообразных блюд, вот некоторые из них:

Овощи: брокколи, морковь, цветная капуста и др. Мясо: куриное филе, рыбные филе, индейка и др. Злаки: рис, гречка, киноа и др. Десерты: яблочный пудинг, запечённые фрукты и др.

Важно подбирать правильные рецепты и время приготовления, чтобы максимально сохранить вкус и полезные свойства продуктов.

Сувиды

Сувиды позволяют приготовить продукты, вакуумно упакованные в пакеты, при низких температурах. Этот метод гарантирует равномерное прогревание продукта и сохранение его вкусовых качеств.

Микроволновые печи

Микроволновые печи – неотъемлемый атрибут современной кухни. Они позволяют быстро разогреть или приготовить пищу, что особенно ценно в условиях ограниченного времени.

Тостеры и сэндвичницы

Тостеры и сэндвичницы позволяют создавать вкусные и хрустящие бутерброды за считанные минуты. Отличный выбор для завтрака или легкого ужина.

Кофемашины

Для любителей кофе кофемашины станут незаменимыми помощниками. Отличное эспрессо, латте или капучино теперь можно приготовить прямо дома.

Холодильники

Современные холодильники отличаются не только большим функционалом, но и энергоэффективностью. Умные системы управления позволяют поддерживать оптимальный микроклимат для хранения продуктов.

Посудомоечные машины

Посудомоечные машины значительно упрощают процесс уборки на кухне, освобождая вас от необходимости мыть посуду вручную. Благодаря различным режимам, ваша посуда всегда будет блестящей и чистой.

В заключение

Выбор бытовой техники – ответственный процесс, который требует осмысленного подхода. Надеемся, что наш обзор поможет вам сориентироваться в многообразии предложений на рынке. С покупками на Ozon и приятного времяпровождения на кухне!

Источник: https://ozon.kz/category/parovarki-elektricheskie-10566/