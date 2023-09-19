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В Бишкек прибыли представители СМИ Китая

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкек прибыли представители СМИ Китая. В составе делегации - заместитель руководителя Отдела пропаганды и агитации партийного комитета СУАР Ян Хан, заведующая Департамента информации современной политики редакции "Синьцзян жибао" и журналисты различных изданий Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В первый день визита прошла встреча китайских журналистов с коллегами из Кыргызстана, на которой представители СМИ обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах и, в частности, поделились впечатлениями по поводу инициативы "Один пояс – один путь".

Также представители СМИ КНР поделились своими впечатлениями от поездки в Кыргызстан. Как рассказал нашему изданию репортер Синьцзянского филиала агентства "Синьхуа" Цай Годун, Бишкек ему понравился.

"Город красивый, но по развитию Кыргызстан, конечно, отстал от Китая. Меня лично интересует в Кыргызстане проблема маловодья и с чем это связано. Мы до этого были в Узбекистане, где я интересовался проблемой высыхания Аральского моря. Тема очень актуальная, так как и в Китае также существует проблема маловодья и наше правительство принимает различные меры по экономии воды", - сказал он.

В следующие дни китайские журналисты планируют взять интервью у государственных чиновников различных ведомств Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/432360
Теги:
Китай, Бишкек, СМИ
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