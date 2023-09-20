Погода
$ 88.51 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Грипп и ОРВИ в Кыргызстане вышли на "охоту"

567  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"В Кыргызстане начался подъем коварных острых вирусных инфекций. Особенно они опасны для пожилых, маленьких детей и людей с ослабленной иммунной системой. Поэтому особенно им необходимо подумать о профилактике и как защитить себя от возможных болезней. Тем более, что подхватить вирусную инфекцию несложно, иногда достаточно даже мимолетного контакта с заболевшим. А такой контакт может случиться где угодно: в переполненном салоне автобуса, в школе или в детском саду, на работе. Вирусы могут проникнуть в организм человека несколькими путями, например, воздушно-капельным и через предметы быта", - сказала в интервью vb.kg Венера Эшенкулова, врач-пульмонолог Национального центра кардиологии и терапии имени академика Миррахимова и медицинского центра "ЮРФА".

Опасность гриппа как и коронавируса в его мутации. Как известно, ученые ежегодно прогнозируют, какой из вариантов штамма гриппа будет преобладать в осенне-зимнем сезоне. И какого незваного гостя нам ждать в этом году и в чем его коварство?

- По прогнозам экспертов, этой осенью неприятности может преподнести новый вариант штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких, человек может жаловаться и на одышку. В группе риска, повторяю, традиционно находятся пожилые люди, дети. Риск осложнений от гриппа у детей, особенно маленьких, в несколько раз выше, чем у взрослых.

Меры профилактики вроде бы известны всем. И тем не менее рекомендации доктора не помешают…

- Кому- то мои советы покажутся, может быть, банальными. Но жизнь и наша медицинская практика подтверждают, что они действенны. Прежде всего надо постараться минимизировать риски возможного заражения, не переохлаждаться. В это время года днем бывает жарко, а по утрам и вечерам холодно. Многие пациенты обращаются за медицинской помощью вследствие того, что переохладились, промокли под дождем, намочили ноги и т.п. Поэтому одеваться надо по погоде. В этот период очень актуальна многослойность в одежде: если жарко, можно снять куртку, свитер и, наоборот, если холодно, надеть их обратно.

По возможности отказаться от посещения мест скопления людей, многолюдных собраний и т.п. Если не получается, то настоятельно рекомендую надевать маски, особенно в транспорте, и желательно менять их каждые два часа (иначе маска становится источником инфекции), чаще обрабатывать руки антисептиком. Мы хорошо усвоили эти уроки во времена пандемии ковида.

И, конечно, соблюдать режим сна и бодрствования. Организм чутко реагирует на недосып, и если ему не хватает отдыха, то иммунитет человека, естественно, снижается и, наоборот, увеличивается риск заражения острой респираторной инфекцией. Необходимо также чаще проветривать помещение и делать влажную уборку, увлажнять сухой воздух, гулять на свежем воздухе, регулировать рацион

питания, чтобы было соответствующим соотношение жиров, углеводов и белков и больше богатых витаминами свежих овощей, фруктов, ягод и зелени.

Очень часто взрослые, заболевшие острыми респираторными вирусными инфекциями, чаще переносят недуг на ногах и при несоблюдении санитарно-гигиенических мер заражают своих детей и других членов семьи. Ведь болеют нередко целыми семьями именно по этой причине.

Если говорить о вторичной профилактике, то необходимо помнить, что пожилые пациенты, беременные женщины и дети обычно тяжелее переносят вирусные инфекции. Поэтому им тщательнее необходимо защищать себя антисептиками, масками и перед сезоном заболеваний

( а только начался) проходить вакцинацию против гриппа. Это один из самых эффективных способов защиты.

А если заражение вирусной инфекцией уже произошло, как помочь себе?

- Уж точно не принимать подряд разные медицинские препараты по совету кого-то, тем более антибиотики. У каждого человека свой иммунитет, и он своими силами борется с вирусами. Надо больше пить - компоты, отвар шиповника, чай с лимоном и другие напитки, которые помогают нейтрализовать и вымывать продукты интоксикации. Жаропонижающие препараты необходимо принимать только в случае высокой температуры - выше 38 градусов. Можно парацетамол.

При каких симптомах нужно обращаться к врачу?

- Если температура держится более трех суток, значит, вероятнее всего, появились осложнения в виде синусита, гайморита, этмоидита, отита, фронтита, ларинготрахеита. Не исключено и обострение тонзиллита, бронхита, пневмонии и т.п. В таком случае лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Кстати

По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава, в стране проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

На 36-й неделе 2023 года (с 4 по 10 сентября) по республике зарегистрировано 2 тысячи 842 случая ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 30,4 процента. Из всех заболевших 67,3 процента составляют дети до 14 лет (1,9 тысячи случаев).

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора закупил по тендеру 90 тысяч 666 доз вакцины против гриппа. Прививка бесплатная, но в первую очередь будут вакцинированы лица из группы риска, а именно: медицинские работники, лица, имеющие хронические заболевания, часто болеющие дети, лица старше 65 лет, беременные.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432363
Теги:
грипп, дети, ОРВИ, пожилые люди, Инфекция, профилактика, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  