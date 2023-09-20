Грипп и ОРВИ в Кыргызстане вышли на "охоту"

"В Кыргызстане начался подъем коварных острых вирусных инфекций. Особенно они опасны для пожилых, маленьких детей и людей с ослабленной иммунной системой. Поэтому особенно им необходимо подумать о профилактике и как защитить себя от возможных болезней. Тем более, что подхватить вирусную инфекцию несложно, иногда достаточно даже мимолетного контакта с заболевшим. А такой контакт может случиться где угодно: в переполненном салоне автобуса, в школе или в детском саду, на работе. Вирусы могут проникнуть в организм человека несколькими путями, например, воздушно-капельным и через предметы быта", - сказала в интервью vb.kg Венера Эшенкулова, врач-пульмонолог Национального центра кардиологии и терапии имени академика Миррахимова и медицинского центра "ЮРФА".

Опасность гриппа как и коронавируса в его мутации. Как известно, ученые ежегодно прогнозируют, какой из вариантов штамма гриппа будет преобладать в осенне-зимнем сезоне. И какого незваного гостя нам ждать в этом году и в чем его коварство?

- По прогнозам экспертов, этой осенью неприятности может преподнести новый вариант штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких, человек может жаловаться и на одышку. В группе риска, повторяю, традиционно находятся пожилые люди, дети. Риск осложнений от гриппа у детей, особенно маленьких, в несколько раз выше, чем у взрослых.

Меры профилактики вроде бы известны всем. И тем не менее рекомендации доктора не помешают…

- Кому- то мои советы покажутся, может быть, банальными. Но жизнь и наша медицинская практика подтверждают, что они действенны. Прежде всего надо постараться минимизировать риски возможного заражения, не переохлаждаться. В это время года днем бывает жарко, а по утрам и вечерам холодно. Многие пациенты обращаются за медицинской помощью вследствие того, что переохладились, промокли под дождем, намочили ноги и т.п. Поэтому одеваться надо по погоде. В этот период очень актуальна многослойность в одежде: если жарко, можно снять куртку, свитер и, наоборот, если холодно, надеть их обратно.

По возможности отказаться от посещения мест скопления людей, многолюдных собраний и т.п. Если не получается, то настоятельно рекомендую надевать маски, особенно в транспорте, и желательно менять их каждые два часа (иначе маска становится источником инфекции), чаще обрабатывать руки антисептиком. Мы хорошо усвоили эти уроки во времена пандемии ковида.

И, конечно, соблюдать режим сна и бодрствования. Организм чутко реагирует на недосып, и если ему не хватает отдыха, то иммунитет человека, естественно, снижается и, наоборот, увеличивается риск заражения острой респираторной инфекцией. Необходимо также чаще проветривать помещение и делать влажную уборку, увлажнять сухой воздух, гулять на свежем воздухе, регулировать рацион

питания, чтобы было соответствующим соотношение жиров, углеводов и белков и больше богатых витаминами свежих овощей, фруктов, ягод и зелени.

Очень часто взрослые, заболевшие острыми респираторными вирусными инфекциями, чаще переносят недуг на ногах и при несоблюдении санитарно-гигиенических мер заражают своих детей и других членов семьи. Ведь болеют нередко целыми семьями именно по этой причине.

Если говорить о вторичной профилактике, то необходимо помнить, что пожилые пациенты, беременные женщины и дети обычно тяжелее переносят вирусные инфекции. Поэтому им тщательнее необходимо защищать себя антисептиками, масками и перед сезоном заболеваний

( а только начался) проходить вакцинацию против гриппа. Это один из самых эффективных способов защиты.

А если заражение вирусной инфекцией уже произошло, как помочь себе?

- Уж точно не принимать подряд разные медицинские препараты по совету кого-то, тем более антибиотики. У каждого человека свой иммунитет, и он своими силами борется с вирусами. Надо больше пить - компоты, отвар шиповника, чай с лимоном и другие напитки, которые помогают нейтрализовать и вымывать продукты интоксикации. Жаропонижающие препараты необходимо принимать только в случае высокой температуры - выше 38 градусов. Можно парацетамол.

При каких симптомах нужно обращаться к врачу?

- Если температура держится более трех суток, значит, вероятнее всего, появились осложнения в виде синусита, гайморита, этмоидита, отита, фронтита, ларинготрахеита. Не исключено и обострение тонзиллита, бронхита, пневмонии и т.п. В таком случае лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Кстати

По данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Минздрава, в стране проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

На 36-й неделе 2023 года (с 4 по 10 сентября) по республике зарегистрировано 2 тысячи 842 случая ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 30,4 процента. Из всех заболевших 67,3 процента составляют дети до 14 лет (1,9 тысячи случаев).

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора закупил по тендеру 90 тысяч 666 доз вакцины против гриппа. Прививка бесплатная, но в первую очередь будут вакцинированы лица из группы риска, а именно: медицинские работники, лица, имеющие хронические заболевания, часто болеющие дети, лица старше 65 лет, беременные.