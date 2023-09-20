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Строительство "Пояса и пути" - не соло Китая, а хор стран вдоль маршрута

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- Нина Ничипорова
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Экономическая глобализация объединяет мировую экономику, укрепляя взаимозависимость стран. Ни одно из государств не может достичь модернизации, полагаясь лишь на себя и замыкаясь от внешнего мира. Усиление взаимосвязанности и взаимодействия необходимо для совместного развития. Инициатива "Один пояс, один путь", уходящая корнями в историю Великого Шелкового пути, следует духу Шелкового пути - миру, сотрудничеству, открытости, взаимному обучению и заимствованию, взаимной выгоде и обоюдному выигрышу, и с момента своего выдвижения носит открытый и инклюзивный характер.

Десятилетнее совместное строительство "Одного пояса - одного пути", как пишет газета "Жэньминь жибао", заметно усилило взаимосвязанность между странами и регионами вдоль маршрута, позволив им лучше интегрироваться в глобальные производственные цепочки, глобальные цепочки поставок и ценности, открыв более широкие возможности для их развития. В частности, на Индокитайском полуострове железная дорога Китай-Лаос открыла Лаосу, внутриконтинентальной стране, доступ к морю, что значительно упростило передвижение местных жителей и активизировало экономику районов вдоль линии. В Казахстане благодаря модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте на 90% были снижены выбросы загрязняющих веществ и подготовлено множество технических специалистов. В Кении железная дорога Момбаса-Найроби дала толчок экономическому росту на два процентных пункта.

В рамках инициативы "Один пояс - один путь" были подписаны соглашения о реализации более 3000 проектов сотрудничества на общую сумму около 1 трлн долларов США и построены многие национальные знаковые сооружения, объекты общественной инфраструктуры и "памятники" сотрудничеству. Совместное строительство "Одного пояса - одного пути" открыло новую модель взаимодействия на взаимовыгодной основе, превратилось в крайне популярное общественное благо и важную платформу международного сотрудничества. Инициатива приносит пользу народам разных стран мира.

Открытость - важнейший двигатель прогресса человеческой цивилизации и верный путь к процветанию мира. Сегодня мир переживает глубочайшие ускоряющиеся изменения, а восстановление мировой экономики остается слабым. Ни одна страна не в силах в одиночку преодолеть трудности глобального экономического развития. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, интеграция ведет к прогрессу экономики, а изоляция - к ее регрессу. Только твердо развивая открытую мировую экономику, делясь возможностями и выгодами в ходе расширения открытости и достижения взаимной выгоды, страны мира смогут вывести мировую экономику из кризиса на путь инклюзивного роста и общего процветания.

Посредством создания открытых платформ сотрудничества "Один пояс - один путь" содействует формированию справедливой, рациональной и прозрачной системы правил международной торговли и инвестиций. Инициатива также способствует упорядоченному движению факторов производства, эффективному распределению ресурсов и углубленной интеграции рынков. Благодаря этому создается благоприятная среда для открытого развития, поддерживается и развивается открытая мировая экономика, неуклонно продвигается вперед экономическая глобализация, за счет чего разные страны могут извлекать взаимную выгоду, достигать общего процветания и устойчивого развития.

Как говорится далее в статье, опубликованной в "Жэньминь жибао", открытость - отличительная черта современного Китая. Китайская модернизация последовательно продвигается в процессе расширения открытости внешнему миру и плодотворного взаимодействия с другими государствами. Страны-участницы инициативы "Один пояс - один путь" придерживаются принципов совместных консультаций, строительства и совместного использования результатов, отстаивают подлинный мультилатерализм, решают общие дела путем консультаций, в полной мере раскрывая свои сильные стороны, преимущества и потенциал.

За десятилетие были достигнуты видимые результаты, говорящие о практических действиях и твердой решимости Китая делиться возможностями своего рынка с миром и активно содействовать формированию открытой мировой экономики. Это наглядно подтверждает, что строительство "Одного пояса - одного пути" - не соло Китая, а хор стран вдоль маршрута. Это также "широкая магистраль", по которой КНР и мир делят возможности и строят совместное будущее. При условии соблюдения принципов диалога, консультаций, совместного строительства, совместного использования результатов, взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом, заимствования и поиска "наибольшего общего знаменателя" этот путь открытости будет только расширяться, охватывая все больше регионов.

В городе Цюаньчжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/, где в древности начинался Морской Шелковый путь, хранятся разнообразные украшения в храме Кайюань, в том числе башня в брахманизме, колонна с орнаментами индуизма, подножие с изображением головы льва и крылья летающих апсар, которые демонстрируют процветание древнего Морского Шелкового пути. Расцвет цивилизаций и прогресс человечества невозможны без поиска общего при сохранении различий и неотделимы от открытости, толерантности, обмена культурными достижениями и взаимного обучения.

Сегодня реализация инициативы "Один пояс - один путь" вступила в новую фазу. Придерживаясь принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования результатов, укрепляя взаимосвязанность и взаимодействие, преодолевая трудности развития за счет расширения открытости, объединяя усилия, формируя инновационный потенциал и создавая общее благополучие, страны обязательно достигнут новых успехов в ходе высококачественного совместного строительства "Одного пояса - одного пути". Это откроет новое пространство для роста мировой экономики и внесет новый вклад в повышение благосостояния народов всех стран.

На снимках: Новый нефтяной терминал в порту Момбаса в Кении был построен китайской компанией строительства коммуникаций /China Communications Construction Company Limited/. После завершения строительства в июле прошлого года новый терминал значительно увеличил мощность порта Момбаса по перевалке нефти и нефтепродуктов.

Железная дорога Аддис-Абеба-Джибути, построенная китайской компанией, соединила столицу Эфиопии Аддис-Абебу на западе и порт Джибути на востоке. Это первая транснациональная электрифицированная железная дорога в Африке.

Загруженный товарами поезд, курсирующий по маршрутам Китай-Европа, готовится к отправке на Базе китайско-казахстанского логистического сотрудничества в портовом городе Ляньюньган /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.


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URL: https://www.vb.kg/432364
Теги:
Китай, рынок, строительство, Великий Шелковый путь, сотрудничество, экономика
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