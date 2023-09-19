Отложенный постинг для ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм

Социальные сети сейчас - неотъемлемая часть маркетинговых стратегий как крупных компаний, так и небольших стартапов. А ремесленники, узкие специалисты и блогеры активно продают в Инстаграме* и ВК свои товары, услуги, консультации и инфопродукты. Людям пришлось научиться не только хорошо выполнять свою работу, но и делать качественный вовлекающий контент. И совмещать все это было бы невозможно, если бы не отложенный постинг . С его помощью пользователи сохраняют будущие обновления ленты и настраивают их автоматический выход на странице. Далее мы расскажем, как создавать автопосты в разных соцсетях.

Запускаем отложенный постинг во ВКонтакте

Чтобы воспользоваться встроенными автопостингом в официальном приложении VK, следуйте простой инструкции:

1. Нажмите на кнопку "Создать запись". Добавьте текст, опрос или любые медиафайлы.

2. Зайдите в настройки.

3. Кликните на блок "Опубликовать". Установите подходящую дату.

4. Сохраните изменения, выйдите из настроек и нажмите на кнопку "В очередь" в правом верхнем углу.

После этого появится новый виджет "Отложенные" на главной странице сразу под блоком "Создать запись". Кликнув на него, вы зайдете в раздел с автопостами, где сможете отредактировать их или удалить.

При сохранении клипов алгоритм действий отличается:

1. Перейдите в раздел с видеоконтентом и начните создавать свой видеоролик.

2. Загрузите все кадры, надписи и аудиодорожки. Нажмите на галочку и переходите от подготовки к размещению видеозаписи.

3. Далее у вас есть два варианта сохранения. Вы можете добавить видеоролик в черновики, если хотите вернуться к нему позже. Или сразу установить подходящие часы в поле "Время публикации".

Но не весь контент в ВК получится отложить на будущее. Истории, исчезающие каждые 24 часа, нельзя запланировать на определенное время. Вы можете только сохранить их в черновики и загрузить из памяти в ленту в нужный момент.

Настраиваем автоматический выход обновлений в Инстаграм*

Как и в случае с ВКонтакте, зарубежная соцсеть не позволяет планировать истории на определенные даты через официальное приложение. Но сохранить в отложку обычные посты или ролик в reels легко. Как это сделать:

1. Начните создавать новую запись через "+". Прикрепите и отредактируйте изображения и видео.

2. Перейдите в "Расширенные настройки" на последнем этапе редактирования.

3. В блоке "График" передвиньте ползунок напротив фразы "Запланировать эту публикацию". Установите дату и нажмите "Готово".

После просто вернитесь к посту с помощью стрелки "Назад" и кликните на "Поделиться" в правом верхнем углу.

Для просмотра всех автопостов откройте в главном меню (три горизонтальные полоски на верхней панели) вкладку "Запланированный контент". Там вы сможете отредактировать новость или перенести ее на другой день.

Как и в случае со стандартными постами, рилс можно запланировать на будущее через расширенные настройки на последнем шаге их подготовки.

Включаем автопостинг в Телеграм

В мессенджере легко наладить автоотправку сообщений:

1. Введите текст, прикрепите изображения, анимацию или видео.

2. Зажмите кнопку для отправки материала в блог. Появится дополнительное меню.

3. Кликните на графу "Отправить позже".

4. Укажите день и время, а после подтвердите ввод, нажав на кнопку.

К сожалению, голосовые сообщения и видеосообщения в так называемых "кружочках" нельзя запланировать.

Выход из этой ситуации - записать аудио заранее, а затем прикрепить к стандартному сообщению.

Для видео подойдет следующий лайфхак. Создайте личный чат, где вы будете записывать обращения наперед. Далее скопируйте нужный файл и отправьте его в ваш канал, сделав репост.

Общий автопостинг во все соцсети

При публикации контента всеми вышеперечисленными способами есть несколько проблем:

• к интерфейсу каждого приложения нужно привыкнуть;

• нет возможности запуска одинакового контента сразу на все платформы;

• нельзя оставлять пометки на черновиках, чтобы разделить все материалы по темам или категориям.

К счастью, эти проблемы можно легко решить. Подобный функционал есть в сервисе SmmBox. Пройдите быструю регистрацию на сайте для отложенного постинга, подключите все аккаунты к системе и загружайте новости сразу во все соцсети.

Как это сделать:

1. Откройте раздел "Посты" в боковом меню сайта.

2. Выберите основной профиль, в который вы хотите выложить новость.

3. Включите автосмещение. Эта функция позволит публиковать обновления на пару минут позже, чтобы постинг выглядел для алгоритмов соцсетей максимально натуральным.

4. Подберите подходящий день на календаре и откройте появившееся окошко через "+".

5. В панели редактирования вы сможете добавить остальные аккаунты, где должен выйти материал. Система автоматически рассчитает, сколько символов допустимо иметь в тексте и какие файлы будут доступны, ориентируясь на соцсеть с самыми жесткими правилами.

Если вы хотите немного видоизменить автопост для каждого аккаунта, то отметьте галочкой пункт "Разный текст для групп". Тогда текстовое содержание и прикрепленные файлы можно будет поменять или дополнить.

6. После редактирования выберите "Опубликовать". Новость появится в списке публикаций и на всех отмеченных страницах в указанный день.

Также вы можете воспользоваться многими дополнительными инструментами: копированием ленты из rss-потока любого сайта, кросспостингом, фоторедактором, поиском контента в соцсетях. И размещать запланированный контент в историях в социальных сетях.

Заключение

В SmmBox есть бесплатный тестовый период, чтобы вы могли попробовать автопостинг и решить, подходит ли вам такой формат работы. Пробуйте разные инструменты и выберите наиболее удобные для вас.

*Instagram - запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской