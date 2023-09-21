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Гендиректор ФАО встретился с министром природных ресурсов, экологии КР

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- Светлана Лаптева
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Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй встретился с Министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Мелисом Тургунбаевым на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).

Министр поблагодарил Генерального директора за поддержку, которую ФАО оказывает Кыргызской Республике и кратко изложил различные технические направления работы организации в стране. В своем выступлении он также затронул Программу Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), финансирование от Зеленого Климатического Фонда (ЗКФ) и 28-ю ежегодную Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-28), которая состоится в этом году.

Генеральный директор ФАО приветствовал министра и сообщил, что недавно он принимал участие в Международной конференции по продовольственной безопасности, проходившей в Самарканде, в Узбекистане 7–8 сентября, где у него была возможность встретиться с главами министерств и другими заинтересованными сторонами из Центральной Азии (включая Министра сельского хозяйства Кыргызской Республики).Он также рассказал о состоявшихся в рамках Конференции обсуждений возможности созыва в ближайшем будущем международного форума развития для стран, не имеющих выхода к морю.

Генеральный директор ФАО также передал приветствие Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, с которым он встречался в прошлом году в Нью-Йорке во время 77-й сессии ГА ООН. Цюй Дунъюй высоко оценил активную роль, которую Кыргызская Республика играет в рамках Горного партнерства, и отметил, что Кыргызстан обладает хорошим потенциалом для развития аквакультуры несмотря на то, что страна не имеет выхода к морю.


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URL: https://www.vb.kg/432366
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