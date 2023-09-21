США и Иран обменялись заключенными. Разблокированы 6 млрд иранских активов

Соединённые Штаты и Иран в понедельник, 18 сентября, обменялись заключёнными. Сделка сопровождается разблокировкой иранских активов приблизительно на $6 млрд, передает Радио Озоди.

Тегеран отпустил пятерых заключённых с американским гражданством и разрешил покинуть страну двум членам их семей. Вашингтон - пятерых иранцев, передаёт Голос Америки.

"Двое иранских заключенных, Мехрдад Мойн Ансари и Реза Сархангпур, освобожденные в ходе обмена иранскими и американскими заключенными и планирующие отправиться в Иран, прибыли в Доху", - сообщило агентство Tasnim.

Еще двое отказались ехать в Иран и остались в США, еще один воссоединится со своей семьей в третьей стране, сообщили в МИД Ирана.

Известны имена троих американцев, освобождённых в ходе обмена. Это бизнесмены Сиамак Намази, Эмад Шарги и эколог Морад Тахбаз. Они были приговорены к десятилетним срокам за сотрудничество с иностранным государством или шпионаж. Их адвокаты настаивали на их невиновности. Ещё про одну обменянную известно лишь то, что она женщина.

Для администрации президента США Джо Байдена сделка является частью попытки деэскалировать отношения с Тегераном, пишет The New York Times.

В иранском Центробанке заявили, что $6 млрд были переведены в понедельник на специальный счет в Катаре. Эти средства ранее были заморожены Южной Кореей, являющейся крупным покупателем иранской нефти - из-за санкций США.

Представители Белого дома заявляют, что размороженные иранские деньги можно будет потратить только на товары, служащие гуманитарным целям, например, еду и медикаменты. Но они признают, что даже такое использование позволит Тегерану освободить средства на финансирование других целей.

Сделку раскритиковали американские республиканцы и иранские активисты, обвинившие администрацию Джо Байдена в том, что она фактически платит выкуп за заложников. Они считают, что этот обмен только подтолкнет к новым захватам заложников.

Президент Байден обещал, что Вашингтон продолжит вводить санкции "против Ирана за его провокационные действия в регионе", и приветствовал освобождение пятерых американцев.

"Пять невиновных американцев, которые содержались в заключении в Иране, наконец возвращаются домой", - сказал президент США, выразив благодарность странам, участвовавшим в переговорах: Катару, Оману, Швейцарии и Южной Корее.

Иранское государственное издание Nour News сообщает имена пятерых освобождённых в США Иранцев. Это Мехрдад Мойн Ансари, Камбиз Аттаркашани, Реза Сархангпур Кафрани, Амин Хассанзаде, Кавех Лотфолла Афрасиаби.

Уже во время обмена Белый дом объявил, что президент США Джо Байден также вводит новые санкции против министерства разведки Ирана и бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. Санкции были введены в связи с исчезновением Боба Левинсона, бывшего агента ФБР, который пропал в Иране и, предположительно, погиб.