Сысоев: Обеспокоенность вызывают реальные угрозы терактов

Несмотря на происходящие перемены, терроризм по-прежнему остается одной из наиболее опасных угроз. Поступающая в наш центр информация свидетельствует о сохраняющейся активности международных террористических организаций в Ближневосточном регионе, а также набирающих силу группировках ИГ на африканском континенте на территориях Магриба. Особое беспокойство продолжает вызывать Афганистан, где Талибан, заявивший о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, не справляется с растущим влиянием и возможностями хасанского филиала ИГ, заявил на первой конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом руководитель Антитеррористического центра государств – участников СНГ.

По его словам, численность боевиков ИГ увеличилась до 6000.

"Усиливаются в стране, на фоне пуштунизации политической элиты, этнические, конфессиональные противоречия, продолжается рост трансграничной преступности. Возросшие площади посевов опийного мака не позволяют говорить о снижении уровня терроризма. Все это представляет для центральноазиатских государств прямую угрозу. Приобретающие реальные перспективы на фоне мартовских заявлении лидера движения об экспорте Талибанского шариата за пределы Афганистана. Озабоченность представляют иностранные террористы и боевики, получившие богатый опыт в Сирии и Ираке, перемещаемые потоки нелегальной миграции на европейский континенте, в том числе, для их использования в геополитических интересах ряда государств",- отметил он.

Безусловно это породить серьезные последствия для Старого Света, учитывая попадания радикалов на подготовленную почву возрождаемых и культивируемых в отдельных евро странах неонацистских и крайних националистических идей, подчеркнул глава АЦТ.

"Террористическую опасность существенно усиливает утечка современного оружия из зон военных конфликтов, стремление террористических организаций использовать новейшие информационные технические достижения, включая технологии искусственного интеллекта, беспилотный и иные роботизированные комплексы, а также попытки получить доступ к радиоактивным, химическим и биологическим средствам поражения. Обеспокоенность вызывают реальные угрозы терактов на объектах промышленности, энергетики и транспорта, а также возможные риски ядерной катастрофы, последствия которых будут иметь глобальный и необратимый характер. Виртуальное пространство продолжает использоваться в целях организации, подготовки и финансирования террористической деятельности, провоцирования антиправительственных выступлений и межнациональных конфликтов. Ставка делается на радикализацию молодежи. Пропагандируется новый или подвергшийся обновлению человеконенавистнический взгляд. В сознание внедряется чуждые традиционным культурам идеи взаимной ненависти. В этих сложных условиях компетентные органы наших государств, принимают комплексные меры с партнерами, позволяющие обеспечить надлежащий контроль обстановки", - заявил Сысоев.