Жителям жилмассива Ала-Тоо подарили три юрты

По просьбе жителей жилмассива "Ала-Тоо", в целях проведения мероприятий и оказания социальной поддержки жителям Жылдызбек Абдраимов и глава Ленинского района Жыргалбек Шакиев подарили три юрты и встретились с населением. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на месте жители озвучили вопросы по строительству дополнительного корпуса школы, проложить канализационные сети, решить вопросы уборки ТБО.

Жылдызбек Абдраимов сообщил, что вопросы, поднятые на встрече будут решаться совместно с главой Ленинского административного района Жыргалбеком Шакиевым.

В свою очередь жители выразили свою благодарность.