Погода
$ 88.51 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Жителям жилмассива Ала-Тоо подарили три юрты

363  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По просьбе жителей жилмассива "Ала-Тоо", в целях проведения мероприятий и оказания социальной поддержки жителям Жылдызбек Абдраимов и глава Ленинского района Жыргалбек Шакиев подарили три юрты и встретились с населением. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на месте жители озвучили вопросы по строительству дополнительного корпуса школы, проложить канализационные сети, решить вопросы уборки ТБО.

Жылдызбек Абдраимов сообщил, что вопросы, поднятые на встрече будут решаться совместно с главой Ленинского административного района Жыргалбеком Шакиевым.

В свою очередь жители выразили свою благодарность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432379
Теги:
мэрия, Бишкек, Помощь, жилмассив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  