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Браконьеру грозит крупный штраф за отстрел козерога на Иссык-Куле

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- Назгуль Абдыразакова
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Браконьеру грозит штраф в крупном размере за отстрел козерога на Иссык-Куле. Об этом сообщает NABU-Кыргызстан.

По его данным, незаконно отстреленную тушу козерога обнаружили во время рейда сотрудники антибраконьерной "Группы Барс".

С 13 по 18 сентября сотрудники вышеназванной группы совместно с сотрудниками отдела биоразнобразия Иссык-Кульского управления ООПТ Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели совместный рейд по пресечению и выявлению незаконной охоты и других правонарушений в сфере экологии, а также были проведены агитационно-разъяснительные работы с местными жителями по сохранению природы, в том числе снежного барса и его кормовой базы.

Антибраконьерные рейды проведены в Сыртовой зоне Джети-Огузского и Ак-Сууйского районов. В результате проведения рейдов на участке Шорго сыртовой зоны был задержан житель села Ак-Терек Джети-Огузского района А.Н. с незаконно отстреленной тушей козерога и охотничьим ружьем 28 калибра, при проверке данный гражданин не смог предоставить разрешительных документов, ему был предъявлен иск на 100 000 сом.

В ходе проверки другого животновода, жителя села Ак-Терек Джети-Огузского района по имени Б. на участке Айгыр-Булак, обнаружены туша сурка. Данный гражданин был задержан, и в качестве доказательства в его доме были найдены 2 ловушки и 1 ящик с животными. На указанного гражданина составлен протокол в соответствии с кодексом Кыргызской Республики о нарушениях. Напоминаем, что размер штрафа составляет 10 000 сом и иск о возмещении ущерба природе в размере 3 000 сомов.

По данным фактам правонарушений были составлены акты и протоколы. Все собранные материалы и огнестрельное оружие переданы в правоохранительные органы Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/432381
Теги:
Иссык-Кульская область, штраф, экология, браконьерство, животные
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