Член женской сборной КР по борьбе Айпери Медет кызы получила путевку на Олимпийские игры – 2024. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Айпери Медет вышла в финал чемпионата мира в Белграде (Сербия).

Спортсменка выступала в весовой категории до 76 кг, сначала она победила румынскую соперницу со счетом 11:0, а в матче 1/8 финала одолел белорусскую спортсменку со счетом 10:0.

В 1/4 финала он обыграла канадскую участницу, а в полуфинале победила колумбийку.

В финальном поединке она встретится с оппонентом из Японии.

Матчи начнутся в 22:30 по местному времени.

Следует отметить, Айпери Медет кызы стала первой кто прошел квалификацию на Олимпийские игры по женской борьбе.