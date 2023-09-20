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Айпери Медет кызы получила путевку на Олимпийские игры - 2024

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- Назгуль Абдыразакова
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Член женской сборной КР по борьбе Айпери Медет кызы получила путевку на Олимпийские игры – 2024. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Айпери Медет вышла в финал чемпионата мира в Белграде (Сербия).

Спортсменка выступала в весовой категории до 76 кг, сначала она победила румынскую соперницу со счетом 11:0, а в матче 1/8 финала одолел белорусскую спортсменку со счетом 10:0.

В 1/4 финала он обыграла канадскую участницу, а в полуфинале победила колумбийку.

В финальном поединке она встретится с оппонентом из Японии.

Матчи начнутся в 22:30 по местному времени.

Следует отметить, Айпери Медет кызы стала первой кто прошел квалификацию на Олимпийские игры по женской борьбе.


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URL: https://www.vb.kg/432384
Теги:
вольная борьба, спорт, Кыргызстан, женщины, Олимпийские игры
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