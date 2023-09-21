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Лю Цысинь: В школьную программу полезно включить научную фантастику

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- Нина Ничипорова
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"Развитие науки оказало большое влияние на мой творческий путь в сфере научной фантастики. В 6-7 лет я прочитал в газете репортаж о первой в истории человечества высадке на Луну. До сих пор помню то неописуемое волнение. В течение многих лет я множество раз представлял, как китайские космонавты шагают по поверхности Луны. И вот сегодня космические корабли серии "Шэньчжоу" постоянно снуют между Землей и космосом. Когда я вижу по телевизору китайских тайконавтов в открытом космосе, меня порой охватывает ощущение нереальности происходящего. Неужели все это правда?", - сказал в интервью корреспонденту газеты "Жэньминь жибао" писатель-фантаст Лю Цысинь.

По его словам, в последние годы в Китае стремительно развивается научная фантастика, привлекая к себе внимание все большего числа читателей и зрителей. Это тесно связано с общим прогрессом нашего общества, в том числе с достижениями космонавтики и распространением интернет-технологий. Мы находимся в полном возможностей и надежд мире быстрой модернизации, индустриализации и цифровизации, но в то же время испытываем давление и вызовы. Люди восхищаются чудесами науки, надеясь, что технологии в дальнейшем улучшат их жизнь. Все это создает плодородную почву для процветания научной фантастики. Наука выступает источником научно-фантастического литературного творчества. Научная фантастика - плод технологической революции новой эпохи.

В начале XIX века прогресс науки и техники способствовал промышленной революции, что в свою очередь породило фантазии и стремления людей к будущему, в результате чего возник жанр научной фантастики. В период с 1920-х по 1960-е годы, когда человечество вступило в эпоху электричества после эры пара, наука и техника еще ярче продемонстрировали свою колоссальную силу, способную изменить мир. Физическая революция, олицетворяемая теорией относительности и квантовой механикой, открыла совершенно новое видение реальности. Именно в этот период достигли пика изумление человечества мощью науки и его стремление к будущему, что привело к расцвету научной фантастики.

"Литературные произведения научной фантастики с упором на науку создают особый вымышленный мир, отличный от реальности. При этом фантасты, воображая будущее, не стремятся предсказывать его. Качество произведений научной фантастики не зависит от того, сбудутся ли описанные в нем события в будущем. Многие писатели-фантасты, в том числе я, зачастую даже намеренно выбирают маловероятные сюжеты. Это позволяет необычным образом продемонстрировать красоту и впечатляющую силу науки, дать почувствовать ее величие.

Наверное, у некоторых возникает вопрос: "Прошло уже 200 лет с появления научной фантастики, за это время в бесчисленных произведениях были сделаны самые разные предположения о будущем, не иссякнет ли креативность в этом жанре?" На мой взгляд, воображение в научной фантастике бесконечно. Даже традиционные сюжеты могут обрести новую жизнь с помощью инновационных выразительных средств. К примеру, классический научно-фантастический рассказ "Вдогонку за Солнцем" /"A Walk in the Sun"/ повествует историю выживания космонавта на Луне после аварии космического корабля. Астронавт с солнечными батареями на спине идет вдогонку за Солнцем, чтобы зарядить свой скафандр и остаться в живых. Это традиционный сюжет о полете на Луну, но преподнесен он впечатляюще. Или, например, с учетом прогресса космонавтики в Китае можно частично реалистично описать, как инженерная команда строит на Луне ветряную электростанцию и лунную базу. Думаю, такой сюжет будет пользоваться большой популярностью.

Кроме того, вслед за развитием науки постоянно появляются новые сферы, дающие новые сюжеты. Сегодня такие высокоразвитые области науки, как физика, космология и молекулярная биология, демонстрируют нам все более удивительную, обширную и непредсказуемо меняющуюся Вселенную и природу, таящую в себе богатейшие ресурсы для фантастического творчества. Проблема в том, что современная фундаментальная наука отличается более сложной теорией и математическим аппаратом, которые недоступны неспециалистам. Полноценно использовать эти ресурсы - огромный вызов для писателей-фантастов, и в этом заключена надежда на развитие научно-фантастической литературы.

Чтобы оставаться в тренде, научной фантастике приходится постоянно преподносить читателям новые захватывающие произведения. А для этого следует навсегда сохранять молодость души и настраивать свое воображение в унисон с эпохой", - цитирует "Жэньминь жибао" известного писателя.

Научная фантастика высвобождает красоту из научных уравнений

Расширение горизонтов человека с помощью воображения является важной миссией научной фантастики. Многие посмотрели "Гравитацию" - истинный научно-фантастический фильм, показывающий, что для автора фантастики важнее всего воспринимать Вселенную с чувством поэзии. Хорошее произведение позволяет нам увидеть океан в капле воды, избавиться от ограниченного взгляда на мир и почувствовать реальность за пределами привычного.

"Наука служит источником научно-фантастического литературного творчества, но красота науки заперта в научных уравнениях. Рядовой человек может лишь с трудом разглядеть лучик этого света. Однако если наука явит себя людям, вызванное ей духовное потрясение и очищение обретут колоссальную силу, которую не имеют другие жанры. Научная фантастика - мост к красоте науки, высвобождающий ее из уравнений и показывающий ее массу.

Успех научно-фантастических произведений во многом зависит от степени необычности и масштаба воображаемого. Величественная и потрясающая теория Большого взрыва в современной космологии, извилистый романтический путь эволюции жизни, поэтичная связь пространства и времени в общей теории относительности, а также фантастический микромир в квантовой физике и другие сценарии, созданные наукой, неизмеримо превосходят наши фантазии", - поделился своим мнением с корреспондентом "Жэньминь жибао" Лю Цысинь.

Как писателю воплотить красоту науки в жизнь?

"Макродетали - особый прием научной фантастики. В прозе необходимы детали, но в научной фантастике понятие деталей трансформировалось. Например, в научно-фантастическом романе "Фейерверк в сингулярности" для описания Большого взрыва используется "суперперспектива", изображающая возникновение Вселенной как простой "фейерверк". Всего в нескольких сотнях слов автор через диалог и переживания людей до и после запуска фейерверка описывает всю историю Вселенной от Большого взрыва, демонстрируя внекосмическую панораму. На мой взгляд, такие "макродетали" наилучшим образом отражают сущность и преимущества научной фантастики", - считает писатель.

Как он рассказал в интервью газете "Жэньминь жибао", за годы работы в этом жанре он постоянно ищет в науке и технике сюжетные идеи, стремясь на основе научных принципов показать в фантастике непосредственную и фактическую связь между маленьким человеком и огромной Вселенной. Изначально Вселенная была меньше атома, все было единым целым, что предопределило наличие естественной связи между незначительной частью Вселенной и ее великим целым. Несмотря на то, что объем Вселенной увеличился до нынешних размеров, Лю Цысинь убежден, что эта связь сохраняется, а эволюция Вселенной тесно переплетается с жизнью и судьбой каждого человека. В своем творчестве он постоянно стремится вообразить различные варианты конкретной связи человека и космоса, воплощая ее в захватывающие истории.

По мнению Лю Цысиня, научная фантастика отражает не только будущее и вымысел, но и реальность и современность. В качестве примера он привел трилогию "Задача трех тел". Первая часть романа наиболее реалистична, давая почву для воображения, вторая - длинная трансформация от реальности к фантастике, а третья - настоящая научная фантастика для истинных фанатов жанра. Переход от реальности к далекому непостижимому миру является типичной структурой классической фантастики и привычным для китайских читателей ходом от сегодняшнего дня к будущему.

Использовать возможности для инновационного развития научной фантастики

"Научно-фантастические фильмы оказали большое влияние на меня, в частности, на стиль повествования и формирование визуального облика моих произведений. Образы обладают силой, многие фантазии в научной фантастике можно передать только через визуализацию, что дает кино и телевидению большие преимущества перед литературой.

Тем не менее, благодаря невысокой стоимости создания и публикации научно-фантастических произведений, а также относительно постоянной аудитории, у писателей имеется гораздо больше пространства для экспериментов с новыми идеями и художественными приемами. На съемку фантастической картины требуются немалые затраты. Этот жанр фильмов и телесериалов нуждается в большем внимании общества, сталкивается с более сложной зрительской аудиторией и стремится отвечать интересам максимального количества людей, так что при создании художественных новшеств в форме и содержании необходимо учитывать ряд факторов и идти на множество компромиссов", - пояснил писатель-фантаст в интервью "Жэньминь жибао".

В последние годы экранизация научно-фантастических романов позволила познакомить с этим жанром более широкую аудиторию. Научно-фантастические литературные произведения, фильмы и телесериалы за счет своих преимуществ стимулировали рост всей фантастической индустрии. Для развития такого литературного жанра необходимо увеличивать численность китайских писателей-фантастов, давать возможность проявить себя большему числу талантов и способствовать появлению на свет большего числа новых произведений. Развитие фантастических фильмов и сериалов требует пополнения кадров и накопления опыта, предоставления больших возможностей новому поколению сценаристов, режиссеров и продюсеров в этой сфере. Важно также расширять международное сотрудничество в области, чтобы накапливать больше ценного опыта.

Развитие научной фантастики предъявляет новые требования к литературным и искусственным теоретикам и критикам. Например, чтобы превратиться в осознанный художественный метод, такие приемы фантастического творчества, как "макродетали", нуждаются в теоретическом осмыслении. Критики фантастики также должны идти в ногу со временем, нельзя смотреть на новые произведения и явления через призму устаревших взглядов. Следует с помощью инновационной теории и проницательной, бодрой критики стимулировать создание новой фантастики.

"Научно-фантастические произведения способствуют развитию воображения у подростков, пробуждая их творческие и инновационные способности. Было бы полезно в меру включить в школьную программу научную фантастику и добавить фантастический контент в учебники. Можно также через интернет развивать интерес детей к фантастике. Уверен, немало юных читателей и зрителей полюбят этот жанр и начнут осознанно его исследовать, а также интересоваться наукой. В Китае фантастика демонстрирует хорошую динамику развития, нужно только воспользоваться этой возможностью и по-настоящему поднять ее до высокого уровня", - сказал в интервью известному изданию писатель-фантаст.

Из досье писателя

Лю Цысинь родился в 1963 году в городе Янцюань провинции Шаньси Китая. Он имеет высшее образование, является старшим инженером, писателем-фантастом, а также членом Союза китайских писателей. Лучшие произведения писателя - "Эпоха сверхновой", "Шаровая молния", трилогия "Задача трех тел", "Блуждающая Земля", "Деревенский учитель", "Заградительные помехи полного спектра" и т. д. Трилогия "Задача трех тел" была широко признана любителями фантастики в мире и считается вехой в истории научной фантастики Китая.


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URL: https://www.vb.kg/432386
Теги:
кино, книги, литература, наука, школа, сотрудничество, фильм
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