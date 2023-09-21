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Правительство должно установить оклады ученым на уровне 60-150 тысяч сомов

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- Светлана Лаптева
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Назначенный месяц назад директором Кыргызского научно-исследовательского института Улан Чортомбаев заявил, что при существующей остаточной системе оплаты сотрудникам научно-исследовательских институтов, Кыргызстан окончательно потеряет научный потенциал, не выполняя амбициозные задачи, которые ставит Садыр Жапаров по снижению углеродной нейтральности к 2050 году!

"Надо понимать, что большинству сотрудников НИИ ирригации, животноводства, земледелия, ветеринарии сегодня более 70 лет, то есть вскоре чисто технически заниматься наукой будет некому. А молодые на зарплату в 5 тысяч сомов не идут. И этот процесс требует переосмысления и перезапуска!

Я только назначен, изучаю ситуацию, сам получил профильное образование как в аграрном университете, так и в Европе, но откровенно я в шоке от того, что вижу уже сейчас. Пришел выпускник после вуза, в НИИ ирригации был праздник, поработал месяц, а зарплату получил 4,6 сомов. Уволился сразу.

Перед тем как согласиться на эту должность мне предлагали позиции, где оклад и 65, и 90 тысяч сомов в месяц, я отказался и пришел в науку в надежде изменить ситуацию. Очень хочется развернуть к людям науки, к водной отрасли всю страну, весь народ! Ищем таких же патриотов, выпускников профильных вузов, готовых горы свернуть ради страны.

Страна должна понять, что все кто работает в водной отрасли, в науке –золотой запас страны. Уникальные знания, накопленные годами передавать некому. Уникальные наработки внедрять – некому. Куда же это годится, если по данным нацсткома, средняя зарплата в г. Бишкек сегодня составляет примерно 44 тысячи сомов, а базовый оклад научного сотрудника в НИИ равен 10 тысячам сомов, заведующий лабораторией получает 11 тысяч сомов?

Молодых специалистов, выпускников профильных аграрных факультетов, не привлекает наука. Рушится научная преемственность в науке, умирают целые научные направления, которые развивались десятилетия!

У НИИ странная ситуация - мы относимся к Службе водных ресурсов, но при этом зарплату получаем в Министерстве образования. То есть даже эта ситуация показывает, что наука, научные институты по сути оторвана от реальной жизни.

Согласитесь вызывает недоумение, как так? В стране свои НИИ, а фермеры по интернету находят фирмы, зачастую сомнительные, которые предлагают те же научные разработки, но уже под коммерческим брендом. Многие фермеры используют наработки, полученные НИИ ирригации в разные годы, но даже не знают, что это плоды работы наших ученых.

Фермер получает доход, а НИИ – нет. При этом мы изо дня в день говорим, что грядет изменение климата и грядет засуха, маловодье, надо учится хозяйствовать и выращивать сельхозпродукцию, орошать почту в новых условиях, с думкой на 100 лет вперед. А у нас аграрные НИИ в загоне. Что же можно ожидать?

Давайте посмотрим. Государство выделяет на науку 0.07 процента ВВП. В условиях о которых мы говорим – изменение климата – ситуация, которая усложняется - финансирование науки, аграрной науки по остаточному принципу – недопустимо! Обман! Ни материальной базы , ни кадров это результат 30-ти летнего наплевательского отношения, и показатель неуважения и к людям науки, и к самой Земле-матушке.

Что можно сделать? Только навскидку – конечно проводить анализ.Что мы сейчас и делаем.

Но прежде всего, считаем что правительство должно установить оклады сотрудников НИИ на уровне 60-150 тысяч сомов в рамках защищенной статьи бюджета НИИ. Ученые – водники, аграрники сегодня – солдаты!

И считаем, что надо перевести образование с двухууровой системы на специалитет, сделать образование 5-ти летним, как раньше в Советском Союзе.

Раньше после 5-ти лет в НИИ, в специальность приходили уже подготовленные специалисты, а теперь? В вуз приходит слабоподготовленные абитуриенты, а вуз заканчивает несформировавшийся специалист. А нам уже сейчас нужны специалисты, и те кто нас сменит через поколения, уже прокаченные корифеями науки, и всегда горящие, жаждущие знаний

А если так останется как есть. Мы так и будем смотреть, что там узбеки и казахи в науке родили? Там смогли сохранить и школы, и науку, и преемственность, и им полегче на этой базе госфинансирования создавать инновации. А нам надо и сохранить, и идти дальше", - заявил Улан Тыргоотович.


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URL: https://www.vb.kg/432389
Теги:
вода, Кыргызстан
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