Для стабилизации ситуации на рынке муки организованы ярмарки

В соответствии с поручением кабинета министров по стабилизации ситуации на рынке муки Министерство сельского хозяйства совместно с ассоциациями производителей муки и соответствующими государственными органами организовало ярмарки по продаже муки по ценам производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
По ее данным, ведущий специалист отдела агропромышленных кластеров Министерства сельского хозяйства Исхак Анарбеков пояснил, что в Кыргызстане имеется достаточное количество муки, поводов для беспокойства нет.
Адреса мукомольных ярмарок в г. Бишкек:
Рынок "Ош";
Рынок "Аламедин" (остановка ТЦ "Табылга");
Рынок "Орто-Сай" (вход в "Оберон");
Рынок "Дордой фут".
Цены на отечественную муку на ярмарке в г. Бишкек:
высший сорт - 1 860 сомов;
1 - й сорт-1500 сомов;
2 - й сорт-1125 сомов.
"Ранее в связи с подорожанием казахстанской муки потребители стали покупать больше сортов отечественной муки. Потому что 50% внутреннего рынка составляла казахстанская мука. В настоящее время предпринимаются значительные усилия по увеличению отечественного производства", - говорится в сообщении ведомства.