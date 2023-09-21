Для стабилизации ситуации на рынке муки организованы ярмарки

В соответствии с поручением кабинета министров по стабилизации ситуации на рынке муки Министерство сельского хозяйства совместно с ассоциациями производителей муки и соответствующими государственными органами организовало ярмарки по продаже муки по ценам производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, ведущий специалист отдела агропромышленных кластеров Министерства сельского хозяйства Исхак Анарбеков пояснил, что в Кыргызстане имеется достаточное количество муки, поводов для беспокойства нет.

Адреса мукомольных ярмарок в г. Бишкек:

Рынок "Ош";

Рынок "Аламедин" (остановка ТЦ "Табылга");

Рынок "Орто-Сай" (вход в "Оберон");

Рынок "Дордой фут".

Цены на отечественную муку на ярмарке в г. Бишкек:

высший сорт - 1 860 сомов;

1 - й сорт-1500 сомов;

2 - й сорт-1125 сомов.

"Ранее в связи с подорожанием казахстанской муки потребители стали покупать больше сортов отечественной муки. Потому что 50% внутреннего рынка составляла казахстанская мука. В настоящее время предпринимаются значительные усилия по увеличению отечественного производства", - говорится в сообщении ведомства.