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Для стабилизации ситуации на рынке муки организованы ярмарки

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В соответствии с поручением кабинета министров по стабилизации ситуации на рынке муки Министерство сельского хозяйства совместно с ассоциациями производителей муки и соответствующими государственными органами организовало ярмарки по продаже муки по ценам производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, ведущий специалист отдела агропромышленных кластеров Министерства сельского хозяйства Исхак Анарбеков пояснил, что в Кыргызстане имеется достаточное количество муки, поводов для беспокойства нет.

Адреса мукомольных ярмарок в г. Бишкек:

Рынок "Ош";

Рынок "Аламедин" (остановка ТЦ "Табылга");

Рынок "Орто-Сай" (вход в "Оберон");

Рынок "Дордой фут".

Цены на отечественную муку на ярмарке в г. Бишкек:

высший сорт - 1 860 сомов;

1 - й сорт-1500 сомов;

2 - й сорт-1125 сомов.

"Ранее в связи с подорожанием казахстанской муки потребители стали покупать больше сортов отечественной муки. Потому что 50% внутреннего рынка составляла казахстанская мука. В настоящее время предпринимаются значительные усилия по увеличению отечественного производства", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/432395
Теги:
Минсельхоз, ярмарка, мука
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