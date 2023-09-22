В Бишкеке обсудили риски для бизнеса при адаптации к изменению климата

ПРООН организовала встречу в Бишкеке с представителями бизнес-сообщества, посвященную выявлению барьеров и рисков, связанных с участием частного сектора в адаптации к изменению климата. Об этом сообщается на сайте ПРООН.

Согласно обязательствам, принятым Кыргызской Республикой в рамках Парижского Соглашения и Рамочной конвенции по изменению климата, национальные инициативы претерпевают значительное развитие. Среди этих инициатив - обновление Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) до 2050 года и разработка секторальных адаптационных планов, охватывающих такие сферы, как сельское хозяйство и ирригация, здравоохранение, управление бедствиями и чрезвычайными ситуациями, сохранение биоразнообразия.

Целью этих инициатив является снижение негативных последствий изменения климата для общества и экономики страны.

Заместитель директора Центра климатического финансирования при МПРЭТН КР Асель Мадыбаева в своем выступлении подчеркнула, что важность участия бизнеса в разработке адаптационных мер к изменению климата неоспорима.

"Поскольку бизнес будет играть ключевую роль в выполнении разработанных адаптационных стратегий, необходимо учитывать его точку зрения и интересы при формировании этих мер. Бизнес способен внести значительный вклад в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, используя свои ресурсы и возможности для разработки и внедрения инновационных решений", - сказала она.

В свою очередь представитель ПРООН, Жылдыз Узакбаева заявила, что вовлечение частного сектора в адаптационное планирование играет ключевую роль в повышении устойчивости страны перед вызовами, связанными с изменением климата и экологическими изменениями.

"Частный сектор, включая компании, предпринимательские сообщества и инвесторов, имеет возможность существенно способствовать разработке и осуществлению адаптационных мероприятий.

Например, частный сектор может предоставить значительные финансовые ресурсы для поддержки адаптационных проектов, а также важно повышать осведомленность бизнеса в вопросах изменения климата для более эффективных решений. В тоже время, государство может создать механизмы стимулирования для частного сектора, чтобы он активно участвовал в адаптационных усилиях, например, через налоговые льготы или финансовые поощрения", - отметила она.

Эта встреча позволила представителям государственных органов и бизнес-сообщества обсудить риски, последствия и необходимые меры для более широкого вовлечения бизнес-сектора в адаптационные мероприятия, связанные с изменением климата. По итогам встречи организаторы отметили, что все высказанные предложения и идеи будут сформулированы в виде рекомендаций и направлены в Кабинет Министров для дальнейшей работы.

Справочно: Проект "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана (НАП) для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике" реализуется ПРООН в Кыргызстане при финансовой поддержке Зеленого Климатического Фонда.

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